Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right50 വർഷം കാത്തിരുന്നാൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:07 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:07 PM IST

    50 വർഷം കാത്തിരുന്നാൽ നടക്കാത്ത പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമാകുന്നുവെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി

    Pinarayi Vijayan, Wayanad Tunnel Road
    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഹി​തം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ൽ വ​യ​നാ​ട് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ർ​ഹ​മാ​യ വാ​യ്പ പ​രി​ധി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട 12,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. 50 വ​ർ​ഷം കാ​ത്തി​രു​ന്നാ​ൽ​പോ​ലും ന​ട​ക്കാ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ട് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത വ്യാ​പാ​ര, വ്യ​വ​സാ​യ, കാ​ർ​ഷി​ക, ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് കു​തി​പ്പേ​കും.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ, തീ​ര​ദേ​ശ ഹൈ​വേ, ദേ​ശീ​യ ജ​ല​പാ​ത ഇ​തെ​ല്ലാം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. 2016ൽ ​അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് 50,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് കി​ഫ്ബി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. 2021ൽ ​കി​ഫ്ബി പ​ദ്ധ​തി 62,000 കോ​ടി​യാ​യും നി​ല​വി​ൽ 90,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചുവെന്നും ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു, ലി​ന്റോ ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ, അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ സ്നേ​ഹി​ൽ കു​മാ​ർ സി​ങ്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ബോ​സ് ജേ​ക്ക​ബ്, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ബി​ഷ​പ് മാ​ർ റെ​മി​ജി​യോ​സ് ഇ​ഞ്ച​നാ​നി​യേ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

