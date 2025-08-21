Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 21 Aug 2025 10:20 PM IST
    date_range 21 Aug 2025 10:20 PM IST

    കെ-ഫോൺ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്​ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിജീവിച്ച്​ -മുഖ്യമന്ത്രി

    പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ​-​ഫോ​ൺ പ​ദ്ധ​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ കു​റ​ച്ചാ​ളു​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ സ്വ​​ന്തം ഇ​​ന്റ​​ര്‍നെ​​റ്റ് ബ്രോ​​ഡ്ബാ​​ന്‍ഡ് ക​​ണ​​ക്​​​ഷ​​നാ​​യ കെ-​ഫോ​ണി​ൽ ഒ.​ടി.​ടി സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. കെ-​ഫോ​ണി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഇ​താ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രു​ക​ളി​ലും ദ്വീ​പ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മ​ട​ക്കം ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ്​ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ കെ-​ഫോ​ണി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ധ​ർ​മം മ​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ക്കി ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ലി​യ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ കെ-​ഫോ​ണി​നാ​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി.​കെ. ​​പ്ര​ശാ​ന്ത്​ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ-​ഫോ​ണ്‍ എം.​ഡി ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​ടി മി​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ര്‍, ഐ.​ടി വ​കു​പ്പ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​റാം സാം​ബ​ശി​വ​റാ​വു, കെ-​ഫോ​ണ്‍ സി.​ടി.​ഒ മു​ര​ളി കി​ഷോ​ര്‍ ആ​ര്‍.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:KFONPinarayi VijayanKerala News
