Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മാസപ്പടി കേസ്; പിണറായിക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ, ഡി.ജി.പിക്ക് നിർദേശം നൽകി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക എസ്.ഐ.ടി രൂപികരിക്കും
    Home Minister orders DGP to investigate Opposition Leader Pinarayi Vijayan and family in the CMRL massapady case
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം : സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ മാ​സ​പ്പ​ടി​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം. അന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡി.ജി.പിക്ക് നിർദേശം നൽകി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ.ഡി.ജി.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്.ഐ.ടിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. പിണറായിയുടെ മകൾ വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എം.എൽ.എ എന്നിവരും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും.

    സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ മാ​സ​പ്പ​ടി​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മു​ൻ മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​നു​മെ​തി​രെ ഇ.​ഡി. ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ തെ​ളി​വു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ലഭിച്ചിരുന്നു . വീ​ണ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത് പി​ണ​റാ​യി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യെ​ന്ന് അ​നു​മാ​നി​ക്കാ​മെ​ന്നും കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കും അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ക്കാം എ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തിയ ശേഷമാണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടുത്തത്.

    അ​ഴി​മ​തി ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​വും വ​ര​വി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണ്​ പ്ര​ഥ​മ സാ​ധ്യ​ത. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മ​ക​ൾ ടി. ​വീ​ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാമെന്നും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശത്തിലുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Kerala Government Orders Probe Against Pinarayi Vijayan in CMRL Expropriation Massapady Case, SIT Formulated
    Next Story
    X