'റോഡപകടങ്ങൾ കൂടാൻ കാരണം യു.ഡി.എഫ് നിലപാടുകൾ'; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

'റോഡപകടങ്ങൾ കൂടാൻ കാരണം യു.ഡി.എഫ് നിലപാടുകൾ'; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും അരാജകത്വത്തിനും കാരണം യു.ഡി.എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളും നിലപാടുകളുമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ശാസ്ത്രീയമായ ട്രാഫിക് അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണപക്ഷമായ യു.ഡി.എഫ് എന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെയും ചേരാനല്ലൂരിലെയും ദാരുണമായ അപകടങ്ങളും തിരുവല്ലയിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ അമിതവേഗതയിലോടിച്ച വാഹനം നാട്ടുകാർ സാഹസികമായി പിടികൂടിയ സംഭവവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് റോഡപകടങ്ങൾ തടയാൻ എ.ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കർശന പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന സംവിധാനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും ട്രാഫിക് ക്യാമറകൾക്ക് മുകളിൽ കൊട്ടവെച്ച് മൂടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ് യു.ഡി.എഫ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
അന്ന് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി തകർത്തെറിഞ്ഞതിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് ഇന്ന് തെരുവുകളിൽ കാണുന്ന അപകടങ്ങളെന്നും, നിയമലംഘകർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർക്ക് നിരത്തുകളിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
നിരവധി വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് അമിതവേഗതയിൽ 18 കാരൻ ഓടിച്ച ഒരു കാർ നാട്ടുകാർ അതിസാഹസികമായി പിടിച്ചുനിർത്തിയ വാർത്തയും വീഡിയോയും കഴിഞ്ഞദിവസം കാണാനിടയായി. സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള അരാജകത്വവും മരണപ്പാച്ചിലും ഭീതി പരത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം രണ്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് വണ്ടിയോടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂന്ന് നിരപരാധികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ദാരുണമായ സംഭവം, ചേരാനല്ലൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ അപകടകരമായി വാഹനം ഓടിച്ച് ഒരു പാവപ്പെട്ട തട്ടുകടക്കാരന്റെ ജീവനെടുത്ത ദുരന്തം. അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലയിൽ യാതൊരു രേഖകളോ ലൈസൻസോ കൂസലോ ഇല്ലാതെ റോഡിലൂടെ മരണപ്പാച്ചിൽ നടത്തിയ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നാട്ടുകാർ നേരിട്ടിറങ്ങി പിടികൂടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം.
റോഡുകൾ ക്രിമിനലുകൾക്ക് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള വേദിയാക്കി മാറുമ്പോൾ, ഇതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ അജണ്ടകളെയും ഉത്തരവാദികളെയും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് റോഡപകടങ്ങൾ തടയാനും ശാസ്ത്രീയമായ ട്രാഫിക് അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാനും ശക്തമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. അപകടകരമായ വെഹിക്കിൾ മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ തടഞ്ഞും, എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചും, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയും നിരത്തുകളിൽ ജീവന്റെ വില ഉറപ്പാക്കാനാണ് അന്ന് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ അന്ന് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ആ സംവിധാനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് യു.ഡി.എഫ്. കേവലം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ട്രാഫിക് ക്യാമറകൾക്ക് മുകളിൽ കൊട്ടവെച്ച് മൂടാനും നിയമലംഘകരെ കയറൂരിവിട്ട് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനും ഇവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇതെല്ലാം എടുത്തുമാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയമലംഘനങ്ങളെയും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയെയും രാഷ്ട്രീയമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. അന്ന് റോഡ് സുരക്ഷയെയും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി തകർത്തെറിഞ്ഞതിന്റെ അനന്തരഫലം കൂടിയാണ് ഇന്ന് തെരുവുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഭീകരാന്തരീക്ഷവും തുടർച്ചയായ ജീവനഷ്ടങ്ങളും.
ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചവർ ഇപ്പോൾ മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അന്ന് ട്രാഫിക് അച്ചടക്കത്തെ തകർക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നവർക്ക് ഇന്ന് നിരത്തുകളിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ട്. വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടിന്റെ റോഡ് സുരക്ഷയെ ബലികൊടുത്തവർ സ്വയം തിരുത്തുകയും നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുകയും വേണം.