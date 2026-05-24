    date_range 24 May 2026 10:40 PM IST
    date_range 24 May 2026 10:40 PM IST

    ആരവങ്ങളില്ലാതെ പിണറായി വിജയന്‍റെ പിറന്നാൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​നം. 2021ല്‍ ​ര​ണ്ടാം​വ​ട്ടം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്‌​ഞ ചെ​യ്‌​ത​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ 76ാം പി​റ​ന്നാ​ള്‍ ദി​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്‌ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ള്‍ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഇ​ന്ന് 81ാം പി​റ​ന്നാ​ളി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക്ഷ നേ​താ​വി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, ക​മ​ൽ​ഹാ​സ​ൻ, മ​മ്മൂ​ട്ടി, മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​രി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​ശം​സി​ച്ചു. ‘ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ശ്രീ ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ള്‍’ എ​ന്നാ​ണ് മ​മ്മൂ​ട്ടി ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ല്‍ കു​റി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ര്‍ഷം കേ​ര​ള​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ച്ച, ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വെ​ന്ന ദൗ​ത്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം ആ​റ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ്. 1964ല്‍ ​അ​വി​ഭ​ക്ത ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി പി​ള​ര്‍ന്ന് സി.​പി.​എം രൂ​പം​കൊ​ണ്ട വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. ത​ല​ശേ​രി ബ്ര​ണ്ണ​ന്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ കെ.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 26ാമ​ത്തെ വ​യ​സി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് പാ​ര്‍ട്ടി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മ​ന്ത്രി, പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ​സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പൂ​ർ​വാ​ധി​കം ശ​ക്തി​യോ​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തു​മോ എ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ളം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:opposition leaderBirthdayPinarayi VijayanKerala News
    News Summary - Pinarayi Vijayan's birthday without fanfare
