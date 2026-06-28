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    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 2:43 PM IST

    അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: സംഘ്പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തനിനിറം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉദാഹരണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

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    അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: സംഘ്പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തനിനിറം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉദാഹരണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
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    തിരുവനന്തപുരം: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഭക്തരിൽനിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും സമാഹരിച്ച സംഭാവനകളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അയോധ്യയിലെ ചടങ്ങുകൾക്കുൾപ്പെടെ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സംഘ്പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തനിനിറം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അയോധ്യ ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

    'അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്തരിൽനിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും സമാഹരിച്ച സംഭാവനകളിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായി പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും വൈകാരികതയേയും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ചൂഷണം ചെയ്തവർ അതിന്റെ മറവിൽ സംഘടിത സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കൂടി നടത്തിയതായാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ബന്ധമുള്ളവരാണ് ട്രസ്റ്റിമാർ.

    അയോധ്യയിലെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുകൾക്കുൾപ്പെടെ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. പാർലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്തുവെച്ച ഉത്തരവിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ട്രസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ഭക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ശേഖരിച്ച പണം എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ട്രസ്റ്റിനും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്.

    സംഘ്പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തനിനിറം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അയോധ്യ ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അയോധ്യക്ഷേത്ര സംഭാവനാ തട്ടിപ്പിൽ പ്രതികളുടെ വീടുകളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ 79 ലക്ഷത്തോളം രൂപ നേരത്തെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതുവരെ എട്ടുപേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

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    TAGS:fraudSangh ParivarPinarayi VijayanAyodhya Ram Temple
    News Summary - Ayodhya Ram temple donation scam: Pinarayi Vijayan says it is an example that shows the true nature of Sangh Parivar politics
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