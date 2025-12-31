Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    മതത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രവാദം ഗുരുവചനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടില്ലെന്ന് പി​ണ​റാ​യി; ഭിന്നിപ്പിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമുക്ക് നിരാകരിക്കാമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ

    Sivagiri Pilgrims
    93ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    വ​ർ​ക്ക​ല: ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പം ‘പ​ല​മ​ത​സാ​ര​വു​മേ​കം’ എ​ന്നു​പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ഗു​രു​വി​ന്റെ വ​ച​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ഗു​രു​നി​ന്ദ​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ 93ാമ​ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. വി​വി​ധ ജാ​തി, മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഘ​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​കീ​ക​ര​ണം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​തേ​ത​ര സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ ദു​ര്‍ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-​മ​തേ​ത​ര രാ​ഷ്ട്ര​ഘ​ട​ന നി​ല​നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ഗു​രു​സ​ന്ദേ​ശ​വും അ​തു​മാ​യി വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ മു​മ്പോ​ട്ടു​പോ​വു​ന്ന പു​രോ​ഗ​മ​ന ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഒ​രു സ​മ​ന്വ​യ​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തി​നെ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ള്‍ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​തു സ്വ​ത്വ​വാ​ദാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ങ്ങ​നെ അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​മെ​ന്നു ക​രു​തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ക്രീ​ക​രി​ച്ച് ഹൈ​ജാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ചി​ല ശ​ക്തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ജാ​തി, മ​ത ചി​ന്ത​ക​ള്‍ക്ക​തീ​ത​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തെ, ഒ​രു​മ​യെ, സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തെ, മൈ​ത്രി​യെ എ​ല്ലാം ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ശ്വ​ഗു​രു​വാ​ണ് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗു​രു​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തും ഗു​രു​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വാം​ശീ​ക​രി​ച്ച​തും ഇ.​എം.​എ​സ് മു​ത​ലു​ള്ള ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളാ​ണെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമുക്ക് നിരാകരിക്കാം -സിദ്ധരാമയ്യ

    വ​ർ​ക്ക​ല: ഭി​ന്നി​പ്പി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ നി​രാ​ക​രി​ച്ച് മാ​ന്യ​ത​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ 93ാമ​ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ്ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ദ്വേ​ഷം വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. മൗ​നം അ​നീ​തി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കും. സം​ഭാ​ഷ​ണം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​ത്തെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​കാ​സം, ആ​ഗോ​ള സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​വു​ക​യും വി​ദ്വേ​ഷം സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജാ​തി അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​തി​ന്റെ വ്യാ​ക​ര​ണം മാ​റ്റി. വ​ർ​ഗീ​യ​ത അ​ധി​കാ​ര ശ്രേ​ണി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. അ​ത് സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഷ​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ഈ ​അ​പ​ക​ടം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. മ​ത​ത്തെ അ​നു​ക​മ്പ​യി​ൽ​നി​ന്നും ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ആ​ശ്ര​മം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ്മ​സം​ഘം ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്വാ​മി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ർ​ണ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ, എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി, അ​ഡ്വ. അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി, ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​ൻ, തീ​ർ​ഥാ​ട​ന ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​എ.​വി.​അ​നൂ​പ്, ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഗീ​ത ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, ക​ർ​ണാ​ട​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സു​ധാ​ക​ർ, അ​ഡ്വ. വി. ​ജോ​യി എം.​എ​ൽ.​എ, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ വ​ർ​ക്ക​ല ക​ഹാ​ർ, സ്വാ​മി സൂ​ക്ഷ്മാ​ന​ന്ദ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സം​ഘം ട്ര​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​മി ശു​ഭാം​ഗാ​ന​ന്ദ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ്വാ​മി ശാ​ര​ദാ​ന​ന്ദ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

