Madhyamam
    Posted On
    3 Sept 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 9:57 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാത്രയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ഏക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി; ​പി​ണ​റാ​യിയുടെ നി​ശ​ബ്ദ​ത മ​ന​സിലാ​വു​ന്നി​ല്ല -കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ

    KC Venugopal
    കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ

    കോഴിക്കോട്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്രയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ. വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്രയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ഏക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണെന്ന് വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യാ​വ​കാ​ശം പി​ടി​ച്ചു​ പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ക്കു​ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ ഉ​ദ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്, വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ഹേമന്ദ് സോ​റ​നും മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര​യി​ൽ​ നി​ന്ന് ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത ഏക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​വ്വി​ധം നി​ശ​ബ്ദ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്തു​ കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ലെന്നും കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ വ്യക്തമാക്കി.

    ബി​ഹാ​ർ ​പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 65 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വോ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നൊ​രു​മ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചാ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ർ, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കേ​​ന്ദ്രം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ളെ​ല്ലാം ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ലി​യ പ്ര​ക്രി​യ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ അ​തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ച്ച​തു ​പോ​ലു​മി​ല്ല.

    ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​നെ​ല്ലാ​മെ​തി​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ര യാ​ത്ര​യു​മാ​യി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. വോ​ട്ട് ​കൊ​ള്ള ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി​ഹാ​ർ ജ​ന​ത​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു ​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​രു ഭ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം​ പോ​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​രാ​ജ​ക​ത്വ​മ​ല്ലേ ഉ​ണ്ടാ​വു​കയെന്നും വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു.

