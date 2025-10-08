Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:09 PM IST

    സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിനിടെ പിണറായി ഡൽഹിയിൽ; മോദിയേയും അമിത് ഷായേയും കാണും

    Pinarayi Vijayan
    camera_altപിണറായി വിജയൻ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദം ക​ത്തി​പ്പ​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ കാ​ണാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്ത സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച എ​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച കേ​ര​ള ഹൗ​സ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഒ​രു വി​വ​ര​വും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണോ കൂ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​രെ​ങ്കി​ലും വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള ഹൗ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഈ​യ​ടു​ത്താ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ, ​കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഒ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഉ​ന്ന​ത ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ണാ​ൻ കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ പ്ര​ഭാ​ത ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ലോ​ട്ട​റി നി​കു​തി കു​റ​ക്കാ​നാ​യി ത​ന്നെ വ​ന്ന് ക​ണ്ട ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് പി​ണ​റാ​യി​യെ പു​ക​ഴ്ത്തി ധ​ന​മ​ന്ത്രി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

