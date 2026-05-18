    18 May 2026 11:30 PM IST
    18 May 2026 11:30 PM IST

    പിണറായി സർക്കാറിന്‍റെ അവസാന നിയമന ശിപാർശകൾ റദ്ദാക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ക്കും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​സാ​ന​കാ​ല​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഈ ​നി​യ​മ​ന ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും​ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ ത​ദ്ദേ​ശ ഓം​ബു​ഡ്​​സ്മാ​ൻ, പി.​എ​സ്.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്​ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​റാ​​യി നി​​ല​​വി​​ലെ നി​​യ​​മ​​സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​യും ജി​​ല്ല ജ​​ഡ്ജി​​യു​​മാ​​യ കെ.​​ജി. സ​​ന​​ൽ കു​​മാ​​റി​​നെ നി​​യ​​മി​​ക്കാ​​നാ​യി​രു​ന്നു ശി​​പാ​​ർ​​ശ.

    പി.​​എ​​സ്.​​സി മെ​​മ്പ​​ർ സ്ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക്​ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ശി​​പാ​​ർ​​ശ ചെ​​യ്​​​ത കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്-​​എ​​സ്​ പ്ര​​തി​​നി​​ധി ഐ. ​​ശി​​ഹാ​​ബു​​ദ്ദീ​​ൻ, സി.​​പി.​​ഐ പ്ര​​തി​​നി​​ധി അ​​ജ​​യ​​കു​​മാ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടെ നി​​യ​​മ​​ന​​വും ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചി​രു​ന്നി​​ല്ല.

    വി​​വ​​രാ​​വ​​കാ​​ശ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​റാ​​യി അ​​ഡ്വ. ഹ​​രി​​ലാ​​ലി​​നെ​യും ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഓം​​ബു​​ഡ്സ്മാ​​നാ​​യി റി​​ട്ട. ജ​​സ്റ്റി​​സ് ബാ​​ബു മാ​​ത്യു ജോ​​സ​​ഫി​​നെ​യും നി​​യ​​മി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള തീ​​രു​​മാ​​ന​​വും ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രു​ന്നി​ല്ല.

    News Summary - The Pinarayi government's final appointment recommendations will be canceled and the governor's government will announce
