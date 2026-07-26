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    Kerala
    Posted On
    date_range 26 July 2026 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 10:44 PM IST

    പിണറായി സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നിട്ടില്ല -വെള്ളാപ്പള്ളി

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    പിണറായി സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നിട്ടില്ല -വെള്ളാപ്പള്ളി
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    കൊ​ല്ലം: പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചൊ​ന്നും ത​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും താ​ൻ ഒ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​നോ ട്ര​സ്റ്റി​നോ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    ത​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളോ കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല; നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും നീ​തി​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​ണ് എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ ട്ര​സ്റ്റും ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യൂ​നി​യ​നു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി.

    പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ ല​ഭി​ച്ച​​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ​തി​രെ കേ​സി​ന് പോ​യ​വ​രും പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്. പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ ല​ഭി​ച്ച​ത് ത​നി​ക്ക​ല്ല, സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യും സം​ഘ​ട​ന​യെ​യും മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും തെ​റ്റാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ​ഴ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ക്ക​​ണം. ഇ​തി​നാ​യി മൂ​ന്നാം നി​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നും ത​യാ​റാ​ക​ണം. മ​ത​മാ​ണ്, മ​ത​മാ​ണ് പ്ര​ശ്നം എ​ന്ന് പ​ല​രും പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ത് നീ​തി​യാ​ണ്. താ​ൻ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​ശ്നം. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ജാ​തി പ​റ​യു​ന്ന​തു​വ​രെ താ​നും പ​റ​യു​മെ​ന്നും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:Vellapally NatesanPinarayi Vijayan
    News Summary - Pinarayi government hasn't given anything special
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