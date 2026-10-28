തീരം കോർപറേറ്റ് മാഫിയകൾക്ക് തീറെഴുതുന്നുവെന്ന് പിണറായി; ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തുറമുഖ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭൂമിയെന്ന് സതീശൻ

തീരം കോർപറേറ്റ് മാഫിയകൾക്ക് തീറെഴുതുന്നുവെന്ന് പിണറായി; ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തുറമുഖ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭൂമിയെന്ന് സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തീരപ്രദേശത്തെ കോർപറേറ്റ് മാഫിയകൾക്ക് തീറെഴുതിക്കൊടുക്കാനുള്ള സമ്മതപത്രമാണ് മാരിടൈം നിയമഭേദഗതിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ഈ ബില്ലിനോട് ഒരുതരത്തിലും യോജിക്കാനാവില്ല.
ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജീവിക്കാനും ഉപജീവനത്തിനുമുള്ള മൗലികാവകാശം അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് നിയമഭേദഗതി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 590 കിലോമീറ്റർ തീരദേശത്ത്, 222 മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളിലെ പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം മനുഷ്യരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലുമാക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ.
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളോ ലാൻഡിങ് സെന്ററുകളോ ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ സംയോജിത വാണിജ്യ ടൗൺഷിപ്പുകളും സ്വകാര്യ പദ്ധതികളും വരുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾക്ക് കടലിലേക്കുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രവേശനം എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും-തീരദേശത്ത് നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ബില്ലിനോട് സഹകരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വോട്ടർമാരോട് ചെയ്യുന്ന കൊലച്ചതിയാണെന്നും പിണറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, മാരിടൈം ബോർഡ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റവന്യൂ ഭൂമിയും അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും തുറമുഖ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭൂമി മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജാതകം മാറ്റിയെഴുതാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിയാണ് മിഷൻ സമുദ്രയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിൽ മാരിടൈം ബോർഡ് ബിൽ ചർച്ചക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
കേരള തീരത്തെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഭൂമിയും ലാൻഡ് ബാങ്കിലേക്കും അതുവഴി കുത്തകകളിലേക്കും കൈമാറുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. ലാൻഡ് ബാങ്കിൽ വരുന്ന ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ കുത്തകകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. മാരിടൈം ബോർഡ് ഒരു സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വന്നപ്പോൾ 6,000 കോടിയുടെ കടൽക്കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ മിഷൻ സമുദ്രക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്നത്. തീരദേശ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം വിലക്കപ്പെടുമെന്നതടക്കം വളരെ നെഗറ്റീവായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ പോർട്ടുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പണം സർക്കാറിന്റെ കൈവശമില്ല. നിക്ഷേപ നടപടികൾ വേഗവും എളുപ്പമുള്ളതുമാക്കാനാണ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം. കോർപറേറ്റ് നിക്ഷേപത്തെ എന്തോ മോശവും ആശങ്കയുമായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
കോർപറേറ്റ് നിക്ഷേപം ഉറപ്പായും വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നിക്ഷേപക സംഗമം നടത്തിയത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മറന്നോ, അവരെ ചേരിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടോ ഒരു വികസനവും കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ല.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണിത്. തുറമുഖാനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന തൊഴിൽ സാധ്യതക്കനുസരിച്ച് 12 അക്കാദമിക് കോഴ്സുകളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ സംവരണത്തോടെ നിയമനം ഉറപ്പുവരുത്തും. പരിസ്ഥിതിയെ തൊടാൻ അനുവദിക്കില്ല. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.