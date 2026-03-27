    date_range 27 March 2026 7:37 AM IST
    date_range 27 March 2026 7:37 AM IST

    ‘ഡീ​ലി​ൽ’ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി പി​ണ​റാ​യി​യും സ​തീ​ശ​നും ഓൺലൈനിലും ഓഫ്​ലൈനിലും പോര് മുറുകുന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ‘ഡീ​ൽ’ ആ​രോ​പ​ണം, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വാ​ക്​​പോ​രി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി. 10​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി ഡീ​ലു​ണ്ടെ​ന്നു​ള്ള സ​തീ​ശ​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഗാ​ർ​ഗെ​യും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ഡീ​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച്​ പി​ണ​റാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ വാ​ക്​​പോ​ര് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ നേ​താ​വാ​ണെ​ന്നും പ​ക്ഷേ, ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വി​ന്‍റെ ധാ​ര​ണ​പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​മാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ത്ര​മാ​ത്രം അ​ധഃ​പ​ത​ന​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ​രി​ഹാ​സ​വു​മാ​യി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ​യും ഗു​ഡ്ബു​ക്കി​ൽ ക​യ​റാ​നാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും 90 ഡി​ഗ്രി കു​നി​ഞ്ഞാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ വി.​ഡി. സ​തീ​​ശ​നെ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റു​മാ​യി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    2006ൽ ​പ​റ​വൂ​രി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​റു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ താ​ണു​വ​ണ​ങ്ങി വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ഏ​ത് ഡീ​ലാ​ണെ​ന്ന് സ​തീ​ശ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഫേ​സ്ബു​ക്ക് കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ പൂ​ജ​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കു​റ്റം പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. 2006ലെ ​പ​റ​വൂ​രി​ലെ ഡീ​ൽ എ​ന്താ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ സ​തീ​ശ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​തേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ സ​തീ​ശ​ൻ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യെ​ത്തി. ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ത്തെ ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സ് ഏ​ജ​ന്‍റ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 1977ല്‍ ​ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സ്​ പി​ന്തു​ണ​യി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ എം.​എ​ല്‍.​എ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്, അ​ല്ലാ​തെ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ന​ല്ല. അ​ന്ന് ഉ​ദു​മ​യി​ലെ സി.​പി.​എം- ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സ് സം​യു​ക്ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് കെ.​ജി മാ​രാ​ര്‍.

    അ​തേ കെ.​ജി. മാ​രാ​ര്‍ ഇ.​എം.​എ​സി​ന് ബാ​ഡ്ജ് കു​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം ഇ​പ്പോ​ഴും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശി​വ​ദാ​സ മേ​നോ​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​തി​ര്‍ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് എ​ല്‍.​കെ അ​ദ്വാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ സ​തീ​ശ​ൻ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:assembly electionPinarayi VijayanKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - Pinarayi and Satheesan clash over 'Deal', fight intensifies online and offline
    Similar News
    Next Story
    X