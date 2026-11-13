Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഫോട്ടോ​ഗ്രാഫർ കൊല്ലം മോഹൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണുമരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫോട്ടോ​ഗ്രാഫർ കൊല്ലം മോഹൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണുമരിച്ചു
    cancel

    കൊ​ല്ലം/​മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡം: ച​ല​ച്ചി​ത്ര സ്റ്റി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ കാ​വ​നാ​ട് മ​ണ​ലി​ൽ ആ​നേ​ഴ​ത്ത് ല​ക്ഷ്മി ഭ​വ​നി​ൽ കൊ​ല്ലം മോ​ഹ​ൻ (73) ട്രെ​യി​നി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ണ് മ​രി​ച്ചു. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട ക​രി​യ​റി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര-​മാ​ധ്യ​മ ലോ​ക​ത്ത് നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​വേ​രു​ക​ളു​ള്ള ക​ന്യാ​കു​മാ​രി മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡം പ​ള്ളി​യാ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പം കാ​ഞ്ഞി​രോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തെ കു​ടും​ബ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കൊ​ല്ലം-​ക​ന്യാ​കു​മാ​രി മെ​മു​വി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ കു​ഴി​ത്തു​റ വെ​സ്റ്റ് റെ​യി​ൽ​വെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ം. ഇ​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള കു​ഴി​ത്തു​റ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന് ക​രു​തി കു​ഴി​ത്തു​റ വെ​സ്റ്റ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ട്രാ​ക്കി​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടത്തിന് ശേ​ഷം കൊ​ല്ലം മ​ണ​ലി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. സം​സ്കാ​രം പി​ന്നീ​ട്. മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡം അ​ഴ​കു​വി​ളാ​കം വീ​ട്ടി​ൽ പ​രേ​ത​രാ​യ ശ​ങ്ക​ര നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്മി​ക്കു​ട്ടി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് മോ​ഹ​ന​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്ന കൊ​ല്ലം മോ​ഹ​ൻ. ഭാ​ര്യ: രു​ഗ്മി​ണീ ദേ​വി. മ​ക്ക​ൾ: ര​ഞ്ജി​നി (മു​ത്തൂ​റ്റ് ബാ​ങ്ക്), ര​ഞ്ജി​ത്ത്. മ​രു​മ​ക​ൻ: ആ​ദ​ർ​ശ്.

    നാ​നാ, കു​ങ്കു​മം, കേ​ര​ള ശ​ബ്ദം എ​ന്നീ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്റ്റാ​ഫ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫ​റാ​യി​രു​ന്നു. സി​നി​മ​ക്കാ​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യും പ്രേം ​ന​സീ​ർ മു​ത​ൽ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യും മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലും വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ താ​ര​ലോ​ക​ത്തെ പ​ക​ർ​ത്തി നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​ണ് സി​നി​മ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മ​തി​ലു​ക​ൾ, മു​ഖാ​മു​ഖം, ഹ​രി​കു​മാ​റി​ന്റെ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം മീ​ര, ര​വി ഗു​പ്ത​ന്റെ ബ​ലൂ​ൺ, ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​മേ​നോ​ന്റെ ക​ലി​ക, രാ​ധ എ​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ച​ലഛാ​യാ​ഗ്ര​ഹ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​എ​ൻ. മേ​നോ​ന്റെ അ​ർ​ച്ച​ന ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ സം​വി​ധാ​ന സ​ഹാ​യി​യാ​യി. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ൾ, എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ‘സൂം ​ലെ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Photographer Kollam Mohan dies after falling from train
    Next Story
    X