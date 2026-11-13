ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൊല്ലം മോഹൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണുമരിച്ചുtext_fields
കൊല്ലം/മാർത്താണ്ഡം: ചലച്ചിത്ര സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കാവനാട് മണലിൽ ആനേഴത്ത് ലക്ഷ്മി ഭവനിൽ കൊല്ലം മോഹൻ (73) ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു. നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കരിയറിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര-മാധ്യമ ലോകത്ത് നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. കുടുംബവേരുകളുള്ള കന്യാകുമാരി മാർത്താണ്ഡം പള്ളിയാടിക്ക് സമീപം കാഞ്ഞിരോട് ഭാഗത്തെ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സഹോദരന്മാർക്കൊപ്പം കൊല്ലം-കന്യാകുമാരി മെമുവി യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ കുഴിത്തുറ വെസ്റ്റ് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അപകടം. ഇറങ്ങാനുള്ള കുഴിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കരുതി കുഴിത്തുറ വെസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കൊല്ലം മണലിൽ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള വീട്ടിലെത്തിക്കും. സംസ്കാരം പിന്നീട്. മാർത്താണ്ഡം അഴകുവിളാകം വീട്ടിൽ പരേതരായ ശങ്കര നാരായണപിള്ളയുടെയും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനാണ് മോഹനൻ നായർ എന്ന കൊല്ലം മോഹൻ. ഭാര്യ: രുഗ്മിണീ ദേവി. മക്കൾ: രഞ്ജിനി (മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്), രഞ്ജിത്ത്. മരുമകൻ: ആദർശ്.
നാനാ, കുങ്കുമം, കേരള ശബ്ദം എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫറായിരുന്നു. സിനിമക്കായും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കായും പ്രേം നസീർ മുതൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും വരെ നീളുന്ന മലയാള സിനിമ താരലോകത്തെ പകർത്തി നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമാണ് സിനിമ ഫോട്ടോഗ്രഫി മേഖലയിൽ തുടർന്നത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മതിലുകൾ, മുഖാമുഖം, ഹരികുമാറിന്റെ സ്നേഹപൂർവം മീര, രവി ഗുപ്തന്റെ ബലൂൺ, ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ കലിക, രാധ എന്ന പെൺകുട്ടി എന്നീ സിനിമകളിൽ നിശ്ചലഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചു. പി.എൻ. മേനോന്റെ അർച്ചന ടീച്ചർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ സംവിധാന സഹായിയായി. പാവപ്പെട്ടവൾ, എതിർപ്പുകൾ എന്നീ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ‘സൂം ലെൻസിലൂടെ മോഹൻലാൽ’ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.