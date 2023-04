താമരശ്ശേരിയിൽനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രവാസിയുടെ ഫോൺ കണ്ടെത്തി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരിയിൽനിന്ന് അജ്ഞാതർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രവാസി കു​റു​ന്തോ​ട്ടി​ക്ക​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യുടെ ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കാറിന്‍റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ കാറിന്‍റെ നമ്പർ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയുടെ രേഖാചിത്രം പൊലീസ് ഉടൻ പുറത്തുവിടും. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും ഷാഫിയെ അന്വേഷിച്ച് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തിയ ആളും ഒരാളാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്. ഇയാളുടെ രേഖാചിത്രം ഷാഫിയുടെ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തയാറാക്കുന്നത്.

ദുബൈയിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് ഷാഫി. നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ആറുമാസത്തോളമായി. പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ലി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാണ് ഷാഫിയെ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യത്. ഭാ​ര്യ സ​നി​യ​യെ​യും കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് വ​ഴി​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ടു. പി​ടി​വ​ലി​ക്കി​ടെ ഗു​ണ്ട​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പി​സ്റ്റ​ളി​ന്റെ പൊ​ട്ടി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൊലീസ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടുണ്ട്.

News Summary -

phone of Pravasi who was abducted from Thamarassery was found