ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ 'ഓ​ള്‍ ക്രീ​​ചേ​ഴ്‌​സ് ഗ്രേ​റ്റ് ആ​ന്‍ഡ് സ്‌​മോ​ള്‍' ആ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലി​നി 6,000 നാ​യ്ക്ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​തി​​നെ​യെ​ല്ലാം കൊ​ന്നെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ലാ​പ സ​മാ​ന​മാ​യ സ്ഥി​തി​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പ്രാ​കൃ​ത രീ​തി​യി​ല്‍ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി ക​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​സു​ക​ളൊ​ന്നും ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ ദ​യാ​വ​ധം ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ല്‍കി​യ ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നാ​യ്ക്ക​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ന​ട​ത്താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ല്‍കി​യ ഹ​ര​ജി​ക്കൊ​പ്പം ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ​യും ജൂ​ലൈ 12ന് ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. Show Full Article

Petition in the Supreme Court that there is mass killing of dogs in Kerala