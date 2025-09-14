Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആ​ഗോ​ള...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:49 PM IST

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി
    cancel

    ന്യൂ​​ഡ​​ല്‍ഹി: കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​​ന്റെ ആ​​ഗോ​​ള അ​​യ്യ​​പ്പ​​സം​​ഗ​​മം ത​​ട​​യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ഹ​​ര​​ജി. ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന ത​​ത്ത്വം മ​​തേ​​ത​​ര​​ത്വ​​മാ​​യി​​രി​​​ക്കെ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​രു മ​​ത​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​ര്‍ക്കാ​​റി​​ന് അ​​വ​​കാ​​ശ​​മി​​ല്ലെ​​ന്ന് അ​​യ്യ​​പ്പ​​ഭ​​ക്ത​​നാ​​യ ഡോ. ​​പി.​​എ​​സ്. മ​​ഹേ​​ന്ദ്ര കു​​മാ​​ർ ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ൽ ബോ​​ധി​​പ്പി​​ച്ചു. ഹ​​ര​​ജി അ​​ടി​​യ​​ന്ത​​ര​​മാ​​യി കേ​​ൾ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് മു​​മ്പാ​​കെ ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ര​​ന്റെ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടും.

    ആ​​ഗോ​​ള അ​​യ്യ​​പ്പ​​സം​​ഗ​​മം ഇ​​പ്പോ​​ൾ ത​​ട​​ഞ്ഞി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഭാ​​വി​​യി​​ല്‍ മ​​ത​​സം​​ഗ​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പേ​​രി​​ല്‍ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ള്‍ സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്നും ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ര​​ൻ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. തി​​രു​​വി​​താം​​കൂ​​ര്‍ ദേ​​വ​​സ്വം ബോ​​ര്‍ഡി​​നെ മ​​റ​​യാ​​ക്കി സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ര്‍ക്കാ​​റാ​​ണ് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​​ടെ പ​​മ്പ തീ​​ര​​ത്തെ ആ​​ഗോ​​ള അ​​യ്യ​​പ്പ​​സം​​ഗ​​മം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത്.

    ദൈ​​വ​​ത്തി​​ന് അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ട്ട ദേ​​വ​​സ്വം ഫ​​ണ്ട് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ള്‍ക്കാ​​യി വി​​നി​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. നി​​രീ​​ശ്വ​​ര​​വാ​​ദി​​ക​​ളാ​​യ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രെ സം​​ഗ​​മ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ക്ഷ​​ണി​​ച്ച​​തി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഇ​​ക്കാ​​ര്യം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ്. അ​​തി​​ന് അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​രു​​ത്. തി​​രു​​വി​​താം​​കൂ​​ര്‍ ദേ​​വ​​സ്വം ബോ​​ര്‍ഡി​​ന് ആ​​ഗോ​​ള മ​​ത​​സം​​ഗ​​മം ന​​ട​​ത്താ​​ന്‍ ച​​ട്ട​​പ്ര​​കാ​​രം ക​​ഴി​​യി​​ല്ലെ​​ന്ന വാ​​ദ​​ഗ​​തി​​യും ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ര​​ൻ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ച്ചു.

    പ​​രി​​സ്ഥി​​തി ലോ​​ല പ്ര​​ദേ​​ശ​​മാ​​യ പ​​മ്പാ ന​​ദി തീ​​ര​​ത്ത് അ​​യ്യ​​പ്പ​​സം​​ഗ​​മം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത് ഹൈ​​കോ​​ട​​തി നി​​ര്‍ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ലം​​ഘ​​ന​​മാ​​ണെ​​ന്നും ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ലു​​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcortissueAyyappaSabarimala
    Similar News
    Next Story
    X