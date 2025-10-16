Begin typing your search above and press return to search.
    വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തുനിന്ന്​ എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധനാകേന്ദ്രം മാറ്റിയതിനെതിരെ ഹരജി

    വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തുനിന്ന്​ എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധനാകേന്ദ്രം മാറ്റിയതിനെതിരെ ഹരജി
    കൊച്ചി: എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധനാകേന്ദ്രം പാലക്കാട് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തുനിന്ന്​ ആലത്തൂരിലേക്ക്​ മാറ്റിയത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി സർക്കാറടക്കം എതിർകക്ഷികളുടെ വിശദീകരണം തേടി. അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളടക്കം മാസം 500ലേറെ പേർക്ക്​ എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധനക്ക്​ കഴിയുമായിരുന്ന സംവിധാനമാണ്​ ഇതോടെ ഇല്ലാതായതെന്ന്​ കാട്ടി പാലക്കാട് സ്വദേശി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ ചീഫ്​ ജസ്റ്റിസ്​ നിതിൻ ജാംദാർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്​ വിശദീകരണം തേടിയത്​.

    സർക്കാർ ആശുപത്രിയോടൊപ്പമാണ് എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന പേരിലാണ് ആലത്തൂരിലേക്ക്​ മാറ്റിയത്. അതിർത്തിയിൽനിന്ന് 45 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണിത്. ഏറെ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക്​ പുറത്തും പരിശോധന കേന്ദ്രം അനുവദിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട്​​.

    ചെക്ക്​പോസ്റ്റ്​ ഭാഗത്തേക്കുതന്നെ ഇത്​ തിരികെ ​കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ്​ ഹരജിയിലെ ആവശ്യം.

