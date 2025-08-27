‘തത്വമസിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് സർക്കാർ പണം ചെലവിടുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധം’; ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിന് എതിരെ ഹരജി

Begin typing your search above and press return to search.
‘തത്വമസിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് സർക്കാർ പണം ചെലവിടുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധം’; ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിന് എതിരെ ഹരജിtext_fields
News Summary - Petition against global Ayyappa sangamam
കൊച്ചി: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ചേർന്ന് ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം ചോദ്യംചെയ്ത് ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി.
ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന്റെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും പേരിൽ സെപ്റ്റംബർ 20ന് നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹൈന്ദവീയം ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി കളമശ്ശേരി സ്വദേശി എം. നന്ദകുമാറാണ് ഹരജി നൽകിയത്.
രാഷ്ട്രീയപരിപാടിക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഫണ്ട് ചെലവിടുന്നത് തടയണമെന്നാണ് ഹരജിയിലെ ആവശ്യം. ഹിന്ദുമത തത്ത്വങ്ങളിൽപെട്ട ‘തത്വമസി’യുടെ പ്രചാരണത്തിനെന്ന പേരിൽ സർക്കാർ പണം ചെലവിടുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സർക്കാറിന് അധികാരമില്ലെന്നും ഹരജിയിൽ പറയുന്നു.
