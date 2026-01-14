Begin typing your search above and press return to search.
    14 Jan 2026 7:57 PM IST
    14 Jan 2026 8:08 PM IST

    ഇ.ഡിക്കെതിരെ ഹരജി; പിന്നാലെ ഹരജിക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ​ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

    Enforcement Directorate
    കൊച്ചി: പി.എം.എൽ.എ കേസ് ഒതുക്കാൻ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ​ കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന വിജിലൻസ്​ കേസ്​ സി.ബി.ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ ഇ.ഡി കേസിൽ പ്രതിയായ അനീഷ് ബാബുവിന്‍റെ ഹരജി. ആഫ്രിക്കയിലെ താൻസനിയയിൽനിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലക്ക്​ കശുവണ്ടി വാഗ്ദാനംചെയ്ത്​ പണം തട്ടിയെന്ന കേസിൽ പ്രതിയായ ഹരജിക്കാരനോട്​ രണ്ടുകോടി രൂപ ഇടനിലക്കാരൻവഴി അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന കേസിലാണ്​ കശുവണ്ടി വ്യവസായിയായ അനീഷ് ബാബുവിന്‍റെ ഹരജി.

    ഹരജിയിൽ വിശദീകരണത്തിന് സി.ബി.ഐ സമയം തേടിയതിനെത്തുടർന്ന്​ വീണ്ടും 21ന്​ പരിഗണിക്കാനായി ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ മാറ്റി. അതേസമയം, ബുധനാഴ്ച അ​നീഷിനെ കൊച്ചിയിൽനിന്ന്​ ഇ.ഡി അറസ്റ്റ്​ ചെയ്തു. ഇ.ഡി അസി. ഡയറക്ടർ ശേഖർകുമാർ കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരന്‍റെ പരാതി. അഴിമതി ആരോപണത്തെതുടർന്ന്​ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. ഹൈകോടതി മുൻകൂർജാമ്യവും അനുവദിച്ചു.

    പരാതിയിൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം നടത്തിവന്ന ആദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്.പി എസ്. ശശിധരനെ മാറ്റിയതോടെ അന്വേഷണം നിലച്ചെന്നാണ്​ ഹരജിയിലെ ആരോപണം. എതിർകക്ഷികൾ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി സ്വാധീനമുള്ളവരാണ്​. അതിനാൽ, കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ അന്വേഷണം ഏൽപിക്കണമെന്നാണ്​ ഹരജിയിലെ ആവശ്യം.

    അതേസമയം, ഫോൺ പരിശോധനക്കും മറ്റും പരാതിക്കാരൻ സഹകരിക്കാത്തതിനാലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരാനാവാത്തതെന്നായിരുന്നു സർക്കാറിന്‍റെ വിശദീകരണം. അറസ്റ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ഹാജരാകാത്തതെന്ന് ഹരജിക്കാരനും അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും ഫോണിന്റെ പാസ്‌വേഡ് ദൂതൻവഴി കൈമാറണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഈ ഉത്തരവിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ അനീഷിനെ ഇ.ഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്​ അറസ്റ്റ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. ചോദ്യംചെയ്യലിനായി 10 തവണ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്നാണ്​ ഇ.ഡിയുടെ അറസ്റ്റ്​.

