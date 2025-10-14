Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:03 AM IST

    മീഡിയ വൺ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ സി.ദാവൂദിനെതിരായ ഹരജി തള്ളി

    മീഡിയ വൺ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ സി.ദാവൂദിനെതിരായ ഹരജി തള്ളി
    Listen to this Article

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ഭ​ഗ​ത് സി​ങ്ങി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മീ​ഡി​യ വ​ൺ മാ​നേ​ജി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​ർ സി.​ദാ​വൂ​ദ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി ത​ള്ളി. പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് എം.​എ​ൻ. സ​ജി​ത ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് നെ​ല്ലാ​യ സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​വി​ന്ദ് രാ​ജ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പാ​ഹ്വാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചു​മ​ത്തി കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ഡി​യോ ക​ണ്ട ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ക​ലാ​പാ​ഹ്വാ​ന​മി​ല്ല. ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തോ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തോ ആ​യ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. ശ​ഹീ​ദ് ഭ​ഗ​ത് സി​ങ് എ​ന്നാ​ണ് പേ​ര് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ല്‍ അ​പ​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ സ്പ​ർ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ണ്‍ എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് രാ​മ​ൻ, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് കോ ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​ർ നി​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ഹ​ര​ജി​യി​ല്‍ എ​തി​ർ ക​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മീ​ഡി​യ​വ​ണി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. അ​മീ​ന്‍ ഹ​സ​ന്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി. ദാ​വൂ​ദി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി 300 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

