കോടതിയിൽ സാക്ഷിപറയാൻ വന്നയാളെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം): സാ​ക്ഷി​പ​റ​യാ​നെ​ത്തി​യ​യാ​ളെ കോ​ട​തി വ​ള​പ്പി​ൽ​വെ​ച്ച് കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.30ന് ​വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി നി​ഥി​നെ​യാ​ണ് പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പേ​പ്പ​ർ മു​റി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തേ​റ്റ​നി​ല​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി വി​മ​ൽ ജോ​സ് (57) ആ​ണ് ഇ​യാ​ളെ കു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​മ​ൽ ജോ​സി​ന്റെ പി​താ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ന്റെ വാ​ദം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ 11ാം കോ​ട​തി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് നാ​ട​കീ​യ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. Show Full Article

News Summary -

person who came to testify in court was stabbed