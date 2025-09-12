Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    12 Sept 2025 11:14 PM IST
    12 Sept 2025 11:14 PM IST

    മാ​ല വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ​ത് പു​റ​ത്തു​പ​റ​യ​രു​തെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത് എ​സ്.​ഐ​യെ​ന്ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    ‘നുണക്കഥ’ മെനഞ്ഞത് പൊലീസ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട വ്യാ​ജ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ ദ​ലി​ത് യു​വ​തി ബി​ന്ദു​വി​നെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി​യ​ത് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ‘നു​ണ​ക്ക​ഥ’​യി​ലൂ​ടെ​യെ​ന്ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    മാ​ല തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച​ത് അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​പ​റ​യ​രു​തെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ പ്ര​സാ​ദ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും മാ​ല കി​ട്ടി​യ​ത് വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ലെ ച​വ​റ്റു​കു​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് മൊ​ഴി​ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വു​ള്ള അ​മ്പ​ലം​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ഓ​മ​ന ഡാ​നി​യേ​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 23ന് ​സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല സോ​ഫ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് മ​റ​ന്നു. മാ​ല മോ​ഷ​ണം​പോ​യെ​ന്ന് ക​രു​തി ഇ​വ​ർ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    പി​ന്നാ​ലെ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി​യ ബി​ന്ദു​വി​നെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും ഭ​ക്ഷ​ണ​മോ വെ​ള്ള​മോ ന​ൽ​കാ​തെ ബി​ന്ദു​വി​നെ 20 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ​വെ​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ത്തെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. പി​റ്റേ​ന്ന് സോ​ഫ​ക്ക് അ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ല ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം ഓ​മ​ന​യും മ​ക​ൾ നി​ധി ഡാ​നി​യേ​ലും എ​സ്.​ഐ പ്ര​സാ​ദി​നെ നേ​രി​ൽ​ക​ണ്ട് അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ല വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച കാ​ര്യം ആ​രോ​ടും പ​റ​യ​രു​തെ​ന്ന് വി​ല​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ, വീ​ടി​നു പി​റ​കി​ലെ ച​വ​റു​കൂ​ന​യി​ല്‍നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യെ​ന്ന ക​ള്ള​ക്ക​ഥ​യു​ണ്ടാ​ക്കി.

    മാ​ല വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് വ​ന്നാ​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച വ്യ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ് അ​ത് മ​റ​യ്ക്കാ​ൻ എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നു​ണ​ക്ക​ഥ മെ​ന​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഓ​മ​ന ഡാ​നി​യേ​ലി​നും മ​ക​ൾ​ക്കും നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് എ​സ്.​സി-​എ​സ്.​ടി സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

