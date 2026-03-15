സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ രണ്ടുവീതം പുതുതലമുറ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലും 2026-27 അധ്യയനവർഷം മുതൽ രണ്ടുവീതം പുതുതലമുറ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉത്തരവായതായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സർവകലാശാലാ അനുമതിക്ക് വിധേയമായും ആദ്യ അഞ്ചുവർഷം അധിക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയിലുമാണ് അനുമതി.
സർവ്വകലാശാലകൾ നിയമപരമായ പരിശോധന നടത്തി അംഗീകരിച്ച പ്രകാരമുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന കോളേജുകളിലെ കോഴ്സുകൾ 2026-27 അധ്യയനവർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ ഭരണാനുമതിയും നൽകി.
പട്ടിക ചുവടെ
- Government Arts & Science College, Ambalapuzha, Alappuzha (B.Sc. Computer Science (Honours/Research), M.Sc. Mathematics)
- Govt. College for Women, Thiruvananthapuram (M.Sc. Bio Chemistry)
- Govt. K.N.M Arts & Science College, Kanjiramkulam (BA Public Administration (Hons.), B.Sc. Computer Science (Hons.))
- Govt. College, Nedumangad (M.Sc. Physics with specialization in Nano Science, B.Sc. Computer Science (Honours/Research))
- Government Arts & Science College, Kulathoor, Neyyattinkara (M.Sc. Geography)
- Govt. Brennen College, Thalassery (B.Sc. Psychology, Integrated M.Sc Geography)
- Kadiyeri Balakrishnan Smaraka Govt. College, Chokli (B.Sc. Geography [Honors], M.Com. Logistics & Supply Chain Management)
- All Saints’ College, Tvpm (BSc Psychology (Honours/Research), M.Sc. Botany
- (Ethano Botany & Ethano Pharmacology))
- MSM (Milad–E–Sherief Memorial) College, Kayamkulam, Alappuzha (B.Com. (Hons.) with Business Information Systems)
- Sri Sathya Sai Arts & Science College, Thiruvananthapuram (B.Com. (Hons.) with Tourism and Travel Management)
- Christian College, Chengannur, Alappuzha (B.Sc. Psychology (Hons.))
- St. Joseph's College for Women, Alappuzha (B.Sc. Psychology (Honours/Research), M.Sc. Botany (Ethano Botany & Ethano Pharmacology))
- Mannaniya College of Arts & Science, Thiruvananthapuram (BCA (Honours/Research))
- Santhom Malankara Arts & Science College, Thiruvananthapuram (B.Sc. Psychology (Hons.))
- Sree Sankara College, Nagaroor, Kilimanoor (BA Journalism and Mass Communication (Hons.))
- TKM College of Arts & Science, Kollam (B.Sc. Computer Science (Hons.), M.Sc. Botany (Ethano Botany & Ethano Pharmacology))
- S.N. College, Chempazhanthy (M.Sc. Psychology)
- S.N. College, Chempazhanthy (M.Sc. Psychology)
- SN College for Women Kollam (M.A Music)
- SN College Cherthaala (M.Com. International Trade)
- St. Gregorios College, Kottarakkara (B.Sc. Statistics (Hons.), M.Sc. Botany (Ethano Botany & Ethano Pharmacology))
- St. John's College, Anchal, Kollam (B.Com. Logistics and Supply Chain Management (Honours/Research))
- Mar Ivanios College, Nalanchira (B.Com. (Hons.) with Logistics and Supply Chain Management, MA Mass Communication (Digital and Visual Media))
- Fatima Mata National College, Kollam (BSW (Hons.))
- BCM Kottayam (B.Sc. (Hons) Statistics)
- SB College Changanassery (B.Sc. Artificial Intelligence and Data Science (Honours), BBA International Relations and Public Policy)
- Morning Star College, Angamaly (Bachelor of Physical Education & Sports, BA Airline, Tourism & Hospitality Management)
- N.S.S Arts & Science College, Parakkulam, Kappur, Anakkara, Palakkad (B.Sc. Computer Science Honours)
- Sreekrishnapuram VTB College, Mannampatta, Palakkad (B.Sc. Computer Science Honours, BA Multimedia (Honours))
- Mercy College, Palakkad (BSW Honors, M.Sc. Computer Science)
- MES Ponnani College, P.O Ponnani South (B.Sc. Artificial Intelligence Honours)
- MES Keeveyeyem College, Valanchery (M.Sc. Clinical Psychology)
- Ambedkar College of Arts & Science, Ambalapadi, Wandoor (BBA (Honours) Logistics)
- R. Sankar Memorial SNDP Yogam Arts & Science College, Koyilandy (M.Sc. Computer Science)
- Sunnyya Arabic College, Chennamangallur, Kozhikode (BA Econometrics and Data Management (Honours))
- EMEA College of Arts & Science, Kondotty, Kumminiparamba (M.Sc. Computer Science)
- Korambayil Ahammed Haji Memorial Unity Women's College, Manjeri, Narukara (M.Sc. Home Science (Nutrition & Dietetics))
- KTM College of Advanced Stidies, Karuvarakkund (BCA)
- Madeenathul Uloom Arabic College, Pulikkal, Malappuram (BA English Language & Literature (Honours))
- Ansar Arabic College, Valavannur, Malappuram (BA English Language & Literature (Honours))
- Nehru Arts & Science College, Kanhangad (B.Sc. Forensic Science & Criminology (4yr UG), B.Sc. Data Science)
- Mary Matha Arts & Science College, Vemom (B.Sc. Data Science & Logistics)
- Mahatma Gandhi College, Iritty (M.Sc. Data Science)
- NAM College, Kallikkandy (BCA, B.Sc. Psychology)
ഈ പട്ടികയിൽ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ട കോളേജുകളിൽ സർവകലാശാല അനുമതിക്ക് വിധേയമായും ആദ്യ അഞ്ചുവർഷം അധിക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയിലും ഓരോ പുതുതലമുറ കോഴ്സ് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി.
പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കോളേജുകളിൽ സർവ്വകലാശാല അനുമതിക്ക് വിധേയമായും ആദ്യ അഞ്ചുവർഷം അധിക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയിലും രണ്ടുവീതം പുതുതലമുറ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായി.
