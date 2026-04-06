    Kerala
    Posted On
    date_range 6 April 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 10:48 PM IST

    ഉരുള്‍ ദുരന്തം: ടൗണ്‍ഷിപ്പില്‍ വീട് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് പീപ്പിള്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ വീട് നല്‍കും

    ഉരുള്‍ ദുരന്തം: ടൗണ്‍ഷിപ്പില്‍ വീട് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് പീപ്പിള്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ വീട് നല്‍കും
    മേ​പ്പാ​ടി: ചൂ​ര​ല്‍മ​ല-​മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ള്‍ ദു​ര​ന്ത​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​വ​രി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ലി​സ്റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പീ​പ്പി​ള്‍സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ വീ​ട് നി​ര്‍മി​ച്ച് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ലി​സ്റ്റി​ലും ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ 25 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് പീ​പ്പി​ള്‍സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ വീ​ട് നി​ര്‍മി​ച്ച് ന​ല്‍കു​ക. മേ​പ്പാ​ടി തൃ​ക്കൈ​പ​റ്റ​യി​ല്‍ നാ​ല് ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​റൈ​സ് മേ​പ്പാ​ടി പ്രോ​ജ​ക്ട് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ല്‍ 1024 ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​ത്തി​ലു​ള്ള വീ​ടാ​ണ് ന​ല്‍കു​ക. ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പു​ന​ര​ധി വാ​സ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് ‘എ​റൈ​സ് മേ​പ്പാ​ടി’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ 20 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പാ​ക്കേ​ജ് ആ​ണ് പീ​പ്പി​ള്‍സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ച്ച​വ​ട-​തൊ​ഴി​ല്‍ പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് പീ​പ്പി​ള്‍സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​തു പ്ര​കാ​രം 74 ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്ത​നും 65 സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ല്‍ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പീ​പ്പി​ള്‍സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കി. 40 സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ല്‍ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നും അ​തി​ജീ​വി​ത​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​മാ​യി മേ​പ്പാ​ടി​യി​ല്‍ റീ​ജ​ന​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS: wayanad, people's foundation, houses, Landslide disaster, township
    News Summary - Landslide disaster: People's Foundation will provide houses to those who cannot get houses in the township
    Similar News
    Next Story
