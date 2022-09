വീണ്ടും സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്താനുള്ള നീക്കം നിഗൂഢമെന്ന് സിൽവർ ലൈൻ വിരുധ ജനകീയ സമിതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: ഹൈക്കോടതിക്ക് പോലും ബോധ്യമായ സിൽവർ ലൈനിന് വേണ്ടി വീണ്ടും സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം നിഗൂഢമാണെന്ന് സിൽവർ ലൈൻ വിരുധ ജനകീയ സമിതി. വ്യക്തമായ അലൈയിൻമെന്റ് രൂപ രേഖ പോലും തയാറാക്കാതെയും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി പത്രം ലഭ്യമക്കാതെയും സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം. മാഹിയിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് കരുതുന്ന പദ്ധതി ആയതിനാൽ ഇത്തരം പഠനങ്ങളുടെ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ എന്നതും, 2013-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം നാലു പ്രകാരം സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നിശ്‌ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പക്ഷം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന നിയമവും നിലനില്ക്കേ വീണ്ടും നിലവിലുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് തന്നെ പഠനം തുടർന്ന് നടത്താൻ അനുമതി നൽകുന്നത് ക്രമ വിരുധ നടപടിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും സർവ നാശത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നതുമാണ് എന്നതിനാൽ ഈ പദ്ധതിയോട് തുടർന്നും നിസഹകരിക്കുകയും പദ്ധതി പിൻവലിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ ഇതിനകം ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ 100 കോടിയിലധികം രൂപ ക്രമവിരുധമായി ചെലവിട്ടു. കേരളത്തിന്റെ പൊതു ഖജനാവ് ഈ കടലാസ് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ കൺസൽട്ടൻസി വഴി തട്ടിയെടുക്കുകനുള്ള നീക്കം ഇനിയും അനുവദിക്കരുത്. ജനങ്ങൾക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കള്ള കേസുകളും പിൻവലിക്കുവാൻ സർക്കാർ തയാറാവുകയും, പ്രായോഗികമായി ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ വിനിയോഗങ്ങളും അസാധ്യമാക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നീക്കവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം പിന്മാറണമെന്നും സമിതി ചെയർമാൻ എം പി ബാബുരാജും ജനറൽ കൺവീനർ എസ് രാജീവനും പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. Show Full Article

People's Committee against Silver Line says that the move to conduct social impact study again is mysterious