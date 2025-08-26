Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    26 Aug 2025 8:27 AM IST
    ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിഹസിച്ചു; ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ക്ഷമാപണം നടത്തണം -സുപ്രീംകോടതി

    പോ​ഡ്‌​കാ​സ്റ്റി​ലോ ടി.​വി ഷോ​യി​ലോ ആ​ണ് ക്ഷ​മാ​പ​ണം​ നടത്തേ​ണ്ട​ത്
    ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിഹസിച്ചു; ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ക്ഷമാപണം നടത്തണം -സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും അ​പൂ​ർ​വ ജ​നി​ത​ക വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളും ബാ​ധി​ച്ച​വ​രെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​തി​ന് ‘ഇ​ന്ത്യാ​സ് ഗോ​ട്ട് ലാ​റ്റ​ന്റ്’ അ​വ​താ​ര​ക​ൻ സ​മ​യ് റെ​യ്‌​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രോ​ട് നി​രു​പാ​ധി​കം ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​ഡ്‌​കാ​സ്റ്റി​ലോ ടി.​വി ഷോ​യി​ലോ ആ​ണ് ക്ഷ​മാ​പ​ണം​ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ സം​സാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തും ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​സാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ആ​വി​ഷ്‌​കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റെ​യ്‌​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത് പി​ന്നീ​ട് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രെ​യും സ്‌​പൈ​ന​ൽ മ​സ്കു​ലാ​ർ അ​ട്രോ​ഫി (എ​സ്‌.​എം‌.​എ), കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​തി​ന് അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​രു​പാ​ധി​കം ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ സോ​ണാ​ലി ത​ക്ക​റെ നേ​രി​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് നാ​ലു​പേ​രും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റെ​യ്‌​ന​യെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നും നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ആ​ദ്യം ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X