Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right​'നികുതി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:32 AM IST

    ​'നികുതി കുറക്കുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം'; സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനനഷ്ടം കേന്ദ്രം പരിഹരിക്കണം -ധനമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ​നികുതി കുറക്കുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം; സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനനഷ്ടം കേന്ദ്രം പരിഹരിക്കണം -ധനമന്ത്രി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ജി.എസ്.ടി നികുതി പരിഷ്‍കരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന നികുതി കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ. നികുതി കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം വൻകിടക്കാർ പലപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ആദ്യം സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ കുറിച്ച് വിറ്റ് പിന്നീട് പേരൊക്കെ മാറ്റി വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. അത് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്‍കരണത്തിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടം വിവിധ സർക്കാറുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് മാത്രം 8000 കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ഈ നഷ്ടം കേന്ദ്രസർക്കാർ നികത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനേയും വരെ അത് ബാധിക്കുമെന്നും കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    മുമ്പ് ജി.എസ്.ടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന പരിശോധിക്കാൻ ആന്റി പ്രൊഫിറ്ററിങ് കമിറ്റിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അത് പിരിച്ചുവിട്ടത്. വേണ്ട​ത്ര ചർച്ചകൾ നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ പരിഷ്‍കരണം നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ, ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യമായതിനാൽ കേരളം ഉൾപ്പടെ ഒരു സംസ്ഥാനവും അതിനെ എതിർത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    നികുതിഭാരം ഇന്നുമുതൽ കുറയും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​മു​ത​ൽ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ​രെ​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ വി​ല കു​റ​യു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ള​വ് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ നി​കു​തി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വ​ൻ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​നാ​ണ് ന​വ​രാ​ത്രി തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 28, 12 ശ​ത​മാ​നം ജി.​എ​സ്.​ടി സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​ഞ്ച്, 18 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് നി​കു​തി സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​തു​വ​ഴി 375ഓ​ളം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല കു​റ​യും.

    12 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി നി​ര​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റും. നെ​യ്യ്, പ​നീ​ർ, ബ​ട്ട​ർ, കെ​ച്ച​പ്പ്, ജാം, ​ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, കാ​പ്പി, ഐ​സ് ക്രീം, ​ടി.​വി, എ.​സി, വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കെ​ല്ലാം വി​ല കു​റ​യും. ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ള​വി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല കു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​ര​വ​ധി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ക്ക മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സാ​ഭാ​രം കു​റ​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GSTUnion governmentKN Balagopal
    News Summary - "People should get the benefit of tax cuts"; The Centre should compensate the states for their revenue loss - Finance Minister
    Similar News
    Next Story
    X