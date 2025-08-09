Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:27 PM IST

    70 കഴിഞ്ഞവർക്ക്‌ റേഷൻകട നടത്താനാകില്ല

    70 കഴിഞ്ഞവർക്ക്‌ റേഷൻകട നടത്താനാകില്ല
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ റേ​ഷ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് ലൈ​സ​ന്‍സി​നു​ള്ള പ്രാ​യ​പ​രി​ധി ക​ര്‍ശ​ന​മാ​ക്കി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍. 70ന് ​മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്‌ നി​ർ​ദേ​ശം. നി​ല​വി​ൽ 70 വ​യ​സ്സ് പി​ന്നി​ട്ട​വ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക്ക് മാ​റ്റി​ന​ൽ​ക​ണം.

    2026 ജ​നു​വ​രി 20ന​കം ഇ​ങ്ങ​നെ മാ​റ്റാ​ത്ത ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​യെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ല്‍ സ​പ്ലൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വേ​ത​ന പാ​ക്കേ​ജ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി വ്യാ​പാ​രി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലെ നി​ബ​ന്ധ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റേ​ഷ​നി​ങ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ർ​ഡ​ർ പ്ര​കാ​രം റേ​ഷ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് 70 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക്കോ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സ​ർ​വീ​സു​ള്ള സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നോ ആ​ണ്‌ ലൈ​സ​ൻ​സ് കൈ​മാ​റാ​നാ​കു​ക. 70 വ​യ​സ്സാ​കും മു​മ്പേ കൈ​മാ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റേ​ഷ​ൻ​ക​ട ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും.

    News Summary - People over 70 cannot run ration shops
