Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപീരുമേട് എം.എൽ.എ വാഴൂർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 5:36 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:55 PM IST

    പീരുമേട് എം.എൽ.എ വാഴൂർ സോമൻ അന്തരിച്ചു

    പൊതുദർശനം എം.എൻ. സ്മാരകത്തിൽ, രാത്രിയോടെ മൃതശരീരം ഇടുക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും
    Vazhoor Soman
    തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന സി.പി.ഐ നേതാവും ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റും പീരുമേട് എം.എൽ.എയുമായ വാഴൂർ സോമൻ അന്തരിച്ചു. 73 വയസായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ശാസ്തമംഗലത്തെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

    മൃതശരീരം സി.പി.ഐ ആസ്ഥാനമായ എം.എൻ. സ്മാരകത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. തുടർന്ന് രാത്രി എട്ടോടെ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കോട്ടയം വാഴൂർ സ്വദേശിയായ വാഴൂർ സോമൻ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു.

    തിരുവനന്തപുരം പി.ടി.പി നഗറിൽ ഇടുക്കി ജില്ല റവന്യൂ അസംബ്ലിയുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഴൂർ സോമൻ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ശാരീരികക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ എം.എൽ.എയെ കെട്ടിടത്തിലെ ലൈബ്രറിയിലെ മേശയിൽ കിടത്തി. ഉടൻ തന്നെ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ. രാജന്‍റെ വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

    സി.പി.ഐ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ എ.ഐ.ടി.യു.സിയുടെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്നു വാഴൂർ സോമൻ. തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നേതാവാണ്. തൊഴിലാളി സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരവധി തവണ പൊലീസിന്‍റെ മർദനമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു.

    2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിലെ സിറിയക് തോമസിനെ 1,835 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പീ​രു​മേ​ട്ടി​ൽ​ നി​ന്ന് വാഴൂർ സോമൻ കന്നിയങ്കത്തിൽ നിയമസഭാംഗമായത്. പീ​രു​മേ​ട്ടി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഇ.​എ​സ്. ബി​ജി​മോ​ളു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യാ​ണ് സോ​മ​ന്‍ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

    വാ​ഴൂ​രി​ൽ കു​ഞ്ഞു​പാ​പ്പ​ന്‍റെ​യും പാ​ർ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും ഏ​ഴ്​ മ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​റാ​മ​നാ​യി 1952ലാ​ണ് സോ​മ​ന്‍റെ ജ​ന​നം. വാ​ഴൂ​രി​ലും സോ​വ്യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന മോ​സ്കോ​യി​ലു​മാ​യി പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് 1977 മു​ത​ൽ ഹൈ​റേ​ഞ്ച് എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തു​ട​ർന്നു. എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ബി​ജി​മോ​ളു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. 2005ൽ ​ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​മാ​യി വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ​നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2016ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന വെ​യ​ർ ഹൗ​സി​ങ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സോ​മ​നെ പാ​ർ​ട്ടി നി​യോ​ഗി​ച്ചിരുന്നു.

    വാഴൂർ സോമന്‍റെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ മാതൃകാപരം -മുഖ്യമന്ത്രി

    പീരുമേട് എം.എൽ.എ വാഴൂർ സോമന്‍റെ ആകസ്മിക വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന അദ്ദേഹം ജനകീയനായ നിയമസഭ സാമാജികനും സി.പി.ഐയുടെ പ്രധാന നേതാവുമായിരുന്നു. നിയമസഭക്ക് അകത്തും പുറത്തും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിലും പരിഹരിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രീതി മാതൃകാപരമാണ്. തൊഴിലാളി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പൊരുതിയ നേതാവായിരുന്നു വാഴൂർ സോമൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു.

    തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് നേതാവെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ

    പീരുമേട് എം.എല്‍.എ വാഴൂര്‍ സോമന്റെ വിയോഗത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍ അനുശോചിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് സി.പി.ഐയുടെയും എ.ഐ.ടി.യു.സിയുടെയും നേതൃനിരയിലേക്ക് വളര്‍ന്നുവന്ന നേതാവായിരുന്നു വാഴൂര്‍ സോമന്‍. നിയമസഭാംഗം എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

