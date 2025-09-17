Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 10:32 PM IST

    പീച്ചി സ്​റ്റേഷൻ മർദനം; സസ്​പെൻഷനിൽ തൃപ്തനല്ലെന്ന്​ പരാതിക്കാരൻ

    പീച്ചി സ്​റ്റേഷൻ മർദനം; സസ്​പെൻഷനിൽ തൃപ്തനല്ലെന്ന്​ പരാതിക്കാരൻ
    ഫയൽ ചിത്രം 

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: പീ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ച്​ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ എ​സ്.​ഐ​യും ക​ട​വ​ന്ത്ര സി.​ഐ​യു​മാ​യ പി.​എം. ര​തീ​ഷി​നെ​തി​രാ​യ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ തൃ​പ്ത​ന​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്​ ലാ​ലീ​സ്​ ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ കെ.​പി. ഔ​സേ​പ്പ്. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ ക്രൂ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്തി ക​ണ്ട​താ​ണ്.

    ഇ​ത്ര​യും വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​പ​ടി ഒ​തു​ക്കി​യ​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ല. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഔ​സേ​പ്പ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ പു​തി​യ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഇ​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ തൃ​ശൂ​രി​ലെ കോ​ട​തി​യോ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ത​ന്നെ​യും മ​ക​നെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ഔ​സേ​പ്പ്​ പു​റം​ലോ​ക​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. 2023 മേ​യ്​ 24നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​ർ​ദ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ര​തീ​ഷി​നെ​തി​രാ​യ തൃ​ശൂ​ർ അ​ഡി. എ​സ്.​പി​യു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    X