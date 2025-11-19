Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​ക്കു ​ശേ​ഷം ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​നം ശാ​ന്തം; ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട തു​റ​ന്ന​തു​ മു​ത​ൽ ദ​ർ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി

    ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​ക്കു ​ശേ​ഷം ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​നം ശാ​ന്തം; ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട തു​റ​ന്ന​തു​ മു​ത​ൽ ദ​ർ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി
    ശ​ബ​രി​മ​ല: തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ സ​ന്നി​ധാ​നം ശാ​ന്തം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​ക്കു​ശേ​ഷം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ശ​ബ​രി​മ​ല സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ തി​ര​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ശ​ര​ണ​പാ​ത​യി​ലും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​ന്​ ന​ട തു​റ​ന്ന​തു​ മു​ത​ൽ ദ​ർ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    പ​മ്പ​യി​ലെ സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്​ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. 20,000 പേ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ സ്​​േ​പാ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സ്​​പോ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ്​ 5,000 ആ​യി കു​റ​ക്കാ​നും ബോ​ർ​ഡ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​ണ്​​​ നി​ല​യ്​​ക്ക​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്ക് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​ത്. ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഭ​ക്ത​ർ എ​ത്തു​ന്ന​തും പൊ​ലീ​സ്​ ത​ട​ഞ്ഞു. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ വ​ൻ തി​ര​ക്കൊ​​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ ഭ​ക്ത​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം കാ​ത്തു​നി​ന്ന​വ​രാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ സ​മ​യം കു​ത്ത​നെ കു​റ​ഞ്ഞു. പ​മ്പ​യി​ലും തി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞു. പ​മ്പ​യി​ലെ​യും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​യും തി​ര​ക്കൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​ല​യ്ക്ക​ൽ, എ​രു​മേ​ലി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചാ​ണ് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​യ്​​ക്ക​ലി​ൽ​നി​ന്നും പ​മ്പ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ്​ ഭ​ക്ത​രെ​യും ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​ത്. തി​ര​ക്കേ​റു​ന്ന സ​മ​യം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, എ​രു​മേ​ലി ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വാ​മി​മാ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 32 അം​ഗ എ​ന്‍.​ഡി.​ആ​ര്‍.​എ​ഫ് സം​ഘം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു സം​ഘം വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ എ​ത്തി. മ​ര​ക്കൂ​ട്ടം, ശ​രം​കു​ത്തി സ​ന്നി​ധാ​നം പാ​ത​യി​ലെ ക്യൂ ​കോം​പ്ല​ക്‌​സു​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    81,547 പേ​രാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​മ്പ​യി​ൽ ​നി​ന്ന് മ​ല ക​യ​റി​യ​ത്. ഇ​ത്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സം​ഖ്യ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൂ​ട്ട​മാ​യി പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി​ക്ക്​ താ​ഴേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Peaceful Darshan at Sabarimala Temple
