Madhyamam
    17 Dec 2025 4:45 PM IST
    17 Dec 2025 4:45 PM IST

    സി.പി.എം പാരഡിയെ ഭയക്കുന്ന പാർട്ടിയെന്ന് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്; ‘പരാതി നൽകുന്നത് പാരഡിയേക്കാൾ വലിയ കോമഡി’

    PC Vishnunath
    തിരുവനന്തപുരം: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ‘പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ, സ്വർണം ചെമ്പായി മാറ്റിയേ’ എന്ന പാട്ടിനെതിരെയുള്ള സി.പി.എം പരാതിയെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് കെ.പി.സി.സി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്‍റ് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് എം.എൽ.എ. പാരഡിയെ പേടിക്കുന്ന അത്ര ദുർബലമായ പാർട്ടിയായി സി.പി.എം മാറിയെന്ന് വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.

    ഒരു പാരഡി പാട്ടിനെതിരെ പരാതിയുമായി പോകുന്നത് പാരഡിയേക്കാൾ വലിയ കോമഡിയാണ്. ആ കോമഡിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സി.പി.എം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വരെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുക. എന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് തങ്ങളെ പേടിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊലീസിനെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെയും സമീപിക്കുക. ഈ അവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം ദയനീയവും സഹതാപം അർഹിക്കുന്നതുമാണെന്നും പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ‘പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ, സ്വർണം ചെമ്പായി മാറ്റിയേ’ എന്ന പാരഡി പാട്ടിനെതിരെയാണ് സി.പി.എം പരാതി നൽകുന്നത്. അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനത്തെ വികലമായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കാട്ടി തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുഴികാല​ ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സി.പി.എം പരാതി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചത്.

    പരാതി ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന്​ സി.പി.എം പത്തനംതിട്ട ജില്ല സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം ആവശ്യപ്പെട്ടു​. ഭക്തിഗാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി വികലമാക്കിയെന്നും പാട്ടിനൊപ്പം അയ്യപ്പനെ ചേർത്തത് വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

    ഭക്തരെ അപമാനിക്കുന്ന പാട്ട് പിൻവലിക്കണം. പാരഡി ഗാനത്തിൽ അയ്യപ്പന്​ ശരണം വിളിക്കുന്നത്​ അപമാനകരമാണ്​. ഗാനം ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. പാട്ട്​ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണം. ഭക്തിഗാനത്തിന്റെ ഈണത്തിൽ പാരഡി ഇറക്കിയത് ശരിയായില്ലെന്നും അത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്നും രാജു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കി.

