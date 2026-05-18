Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 May 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 6:00 AM IST

    മാവടിയിൽനിന്ന് മന്ത്രിപദത്തിലേക്ക് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്

    കൊ​ല്ലം: കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലെ മാ​വ​ടി എ​ന്ന ചെ​റു​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​പ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക്, ഓ​രോ ചു​വ​ടി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര. പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് എ​ന്ന യു​വ​നേ​താ​വി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​ത്തെ ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാം. പൂ​വ​റ്റൂ​ർ മാ​വ​ടി​യി​ൽ പാ​ലോ​ട്ടു വീ​ട്ടി​ല്‍ ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ പി​ള്ള- ലീ​ല സി. ​പി​ള്ള ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൻ.

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, തു​ട​ർ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി യൂ​നി​യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ. 2001ൽ ​കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യി. 2001ൽ ​കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. 2005ൽ ​ദ​ണ്ഡി മാ​ർ​ച്ചി​ന്റെ 75മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പി.​സി​ക്ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടും സ്വ​ന്ത​മാ​യി. അ​വി​ടെ നി​ന്നും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട ക​ന​ക​ഹാ​മ എ​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കാ​രി​യു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി​യ​താ​ണ് കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ നാ​ഴി​ക​ക​ല്ല്. 2006ൽ 28ാം ​വ​യ​സ്സി​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ൽ സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ക​ന്നി​യ​ങ്കം ഉ​ജ്വ​ല​മാ​ക്കി. പി​ന്നാ​ലെ 2010ൽ ​യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. 2011ൽ ​ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ൽ ര​ണ്ടാം​ജ​യം. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി.

    2016ൽ ​ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ൽ തോ​റ്റെ​ങ്കി​ലും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യോ​ടെ എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. 2020ൽ ​കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. 2021 നി​യ​മ​സ​ഭ പോ​രി​ൽ ആ​ദ്യം കൊ​ല്ല​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും സീ​റ്റ് ബി​ന്ദു കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം കു​ണ്ട​റ​യി​ലെ​ത്തി. ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​ണ്ട​റ പി​ടി​ച്ച പി.​സി​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​വി​ടെ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. പാ​ട്ടും വാ​യ​ന​യും ഇ​ഷ്ടം. പി​താ​വ് ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ പി​ള്ള 2024ലാ​ണ് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഭാ​​ര്യ ക​​ന​​ക​​ഹാ​​മ​​യും മ​​ക​​ൾ അ​​ന്ന​​പൂ​​ർ​​ണേ​​ശ്വ​​രി ദേ​​വി​​യും മാ​​താ​​വ് ലീ​​ല സി. ​​പി​​ള്ള​​യും അ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന്റെ പി​​ന്തു​​ണ​​യും ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ ക​രു​ത്താ​യു​ണ്ട്.

    TAGS:UDFPC VishnunathKerala UDF Cabinet
    News Summary - PC: From Mavadi to the Minister's post
