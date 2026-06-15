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    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 10:26 PM IST

    പയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥിത്വം: നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ചയെന്ന് സി.പി.എം റിപ്പോർട്ട്

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    പയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥിത്വം: നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ചയെന്ന് സി.പി.എം റിപ്പോർട്ട്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം പാ​ളി​യെ​ന്നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​നും വീ​ഴ്ച​പ​റ്റി​യെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്തെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി. ഇ​ത് പാ​ർ​ട്ടി വോട്ടു ചോ​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​വ​ലോ​ക​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്‌​ച ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വ​യം വി​മ​ർ​ശ​ന​പ​ര​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്‌​തവരുടെ പേ​രു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​നും സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും വീ​ഴ്ച പറ്റി. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന വേ​ണ​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​വും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും കൊ​ല്ലം, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മു​ൻ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ബാ​ന​റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ചാ​ര​വേ​ല ശ​ക്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​തി​രെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളോ​ട് മൃ​ദു​സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​ത് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രാ​ജ​യം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യാ​ൻ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മ​ണ്ട്. ‘ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ കു​റേ​യേ​റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ല​തു​പ​ക്ഷ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തേ​പോ​ലെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. പ​ഴ​യ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ​വെ​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ചി​ല​രു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​റ്റാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

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    TAGS:ReportCPMkannur
    News Summary - Payyannur, Taliparamba candidature: CPM report admits leadership failure
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