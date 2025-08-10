Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 10 Aug 2025 5:38 PM IST
    date_range 10 Aug 2025 5:38 PM IST

    കുന്നംകുളത്ത് കാറും ആംബുലൻസും കൂട്ടിയിടിച്ച് രോഗിക്കും യാത്രികക്കും ദാരുണാന്ത്യം

    Road Accident
    തൃശൂർ: കുന്നംകുളം കാണിപ്പയ്യൂരിൽ കാറും ആംബുലൻസും കൂട്ടിയിടിച്ച് കാർ യാത്രികക്കും ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിക്കും ദാരുണാന്ത്യം. ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി കുഞ്ഞിരാമൻ(81), കാർ യാത്രക്കാരിയായ കുന്നംകുളം സ്വദേശി പുഷ്പ(52) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അ​പകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

    ഓട്ടോറിക്ഷയെ മറികടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാർ ആംബുലൻസിൽ ഇടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കുന്നംകുളത്തേയും തൃശൂരിലേയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

    TAGS:Death NewsRoad Accident
    News Summary - Patient and passenger die in car-ambulance collision in Kunnamkulam
