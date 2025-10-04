Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപേവിഷബാധയേറ്റ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:17 PM IST

    പേവിഷബാധയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 65കാരി മരിച്ചു; കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മരിച്ചത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി

    text_fields
    bookmark_border
    Krishnamma
    cancel
    camera_alt

    മരിച്ച കൃഷ്ണമ്മ

    Listen to this Article

    കോട്ടയം: പേവിഷ ബാധയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട മണ്ണാറമല സ്വദേശി കൃഷ്ണമ്മ (65) ആണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മരിച്ചത്.

    കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കൃഷ്ണമ്മക്ക് നായുടെ കടിയേറ്റത്. ഓണത്തിന് പലഹാരങ്ങളുമായി കൊച്ചുമക്കളെ കാണാൻ പോകവെ വീട്ടിന് പുറത്ത് റോഡിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നായ ആക്രമിച്ചത്.

    കൃഷ്ണമ്മയുടെ മുഖത്താണ് നായുടെ കടിയേറ്റത്. ഇതേതുടർന്ന് കൃഷ്ണമ്മ വാക്സിൻ എടുത്തിരുന്നു. അവസാന ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കൃഷ്ണമ്മക്ക് പനിയുണ്ടായി. തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

    സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കൃഷ്ണമ്മക്ക് പേവിഷബാധയേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച സ്ത്രീ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

    പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ; മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും ചി​കി​ത്സ​യും പ്ര​ധാ​നം

    കേ​ന്ദ്ര​നാ​ഡീ​വ്യൂ​ഹ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വൈ​റ​സ് രോ​ഗ​മാ​ണ് Rabies അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ. രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച മൃ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​മി​നീ​രി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ട്ടി, പൂ​ച്ച വാ​വ​ൽ, കു​റു​ക്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ രോ​ഗ​കാ​രി​ക​ളാ​ണ്. ശ​രീ​ര​ത​ള​ർ​ച്ച​യും മ​ര​ണ​വും ഈ ​രോ​ഗ​ഹേ​തു​വാ​ണ്. പ​നി, ത​ല​വേ​ദ​ന, ഛർ​ദി സം​ഭ്ര​മം എ​ന്നീ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ രോ​ഗി​ക്ക് അ​മി​ത​ദാ​ഹ​വും ഉ​ണ്ടാ​വും.

    സം​ശ​യ​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​കു​ത്തി​വെ​പ്പാ​ണ് അ​ഭി​കാ​മ്യം. വി​ഷ​മേ​റ്റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​വി​ല്ല. വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ വി​വ​രം അ​ധി​കൃ​ത​രെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    ചി​ല വ​സ്തു​ത​ക​ൾ

    1. പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​ക്ക് ത​ക്ക​സ​മ​യ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ർ​ഷം​തോ​റും മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    2. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ‘പേ’ ​പ​ര​ത്തു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കു​റു​ന​രി​യും ചെ​ന്നാ​യ​യു​മാ​ണ്. കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന പേ​പി​ടി​ച്ച ഇ​വ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്കും വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പേ ​പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു.

    3. പേ ​മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ നാ​ലു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം എ​ന്ന പ്രോ​ഡ്രോ​മ​ൽ സ്റ്റേ​ജ് പ​ട്ടി​ ക​ടി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​ദ്യ നാ​ലു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ശ​പ്പി​ല്ലാ​യ്മ. ത​ള​ർ​ച്ച, നേ​രി​യ​പ​നി, ത​ല​വേ​ദ​ന, അ​ല​സ​ത, ഞ​ര​മ്പു വേ​ദ​ന, ക​ടി​ച്ച​ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​ര​വി​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​വാം. ആ​കാം​ക്ഷ, പേ​ടി, ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​യ്മ എ​ന്നി​വ​യും വ​രാം. ‘അ​ക്യൂ​ട്ട് ന്യൂ​റോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ഫേ​സ്’ എ​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രോ​ഗി​ക്ക് വെ​ള്ളം കാ​ണു​മ്പോ​ഴും അ​തി​ന്റെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ഴും, വെ​പ്രാ​ളം, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, ദേ​ഷ്യം എ​ന്നീ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നു. ഈ ​ഘ​ട്ടം മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​റു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യാ​ണ്. മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രോ​ഗി അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥയി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങും. ഇ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ, മാ​സ​ങ്ങ​ളോ ആ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്കാം നാ​ലാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രോ​ഗി​ക്ക് മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു.

    4. പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യു​ടെ ഇ​ൻ​കു​ബേ​ഷ​ൻ സ​മ​യം മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ പ​ത്തു​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​രെ​യും, പ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ​ത്തു​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ​യു​മാ​ണ്. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​കു​ബേ​ഷ​ൻ സ​മ​യം കു​റ​വാ​ണ്.

    5. പേ​പ്പ​ട്ടി​ ക​ടി​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള പേ​ശി​ക​ളി​ലും നാ​ഡി​ക​ളി​ലും രോ​ഗാ​ണു വ​ള​ർ​ന്നു പെ​രു​കി ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ അ​മ്മോ​ൺ​ഹോ​ൺ ഓ​ഫ് ഹി​പ്പോ​കാ​മ്പ​സ് എ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തു​ക​യും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും എ​ത്തു​ന്നു. റാ​ബീ​സ് വൈ​റ​സി​ന്റെ നാ​ഡി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വേ​ഗ​ത ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ മൂ​ന്നു മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. രോ​ഗി​യു​ടെ ഉ​മി​നീ​ർ, മൂ​ത്രം, പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വൈ​റ​സു​ക​ൾ വെ​ളി​യി​ൽ വ​രു​ന്നു. വൃ​ക്ക​ക​ൾ, പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ്, ക​ണ്ണി​ലെ കോ​ർ​ണി​യ എ​ന്നി​വ​യി​ലും രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ൾ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    6. പ​ട്ടി​ ക​ടി​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്ത് ആ​ദ്യം രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ളെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി സോ​പ്പും വെ​ള്ള​വും കൊ​ണ്ട് മു​റി​വ് ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​ക​ണം. സ്പി​രി​റ്റോ അ​യ​ഡി​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം, റാ​ബീ​സ് ആ​ന്റി​ബോ​ഡി മു​റി​വി​ൽ പു​ര​ട്ടു​ക​യും മു​റി​വ് ഡ്രെ​സ് ചെ​യ്യാ​തെ തു​റ​ന്നി​ടു​ക​യും വേ​ണം. ടെ​റ്റ​ന​സ് ഇ​ഞ്ച​ക്ഷ​ൻ, ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക് മ​രു​ന്ന്, ടി​ഷ്യു​ക​ൾ​ചർ വാ​ക്സി​ൻ കു​ത്തി​വെപ്പുകൾ (അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം) 1, 3, 7, 28, 90 എ​ന്നീ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പേ​ശി​ക​ളി​ൽ കു​ത്തി​​െവ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    7. ക​ടി​ച്ച മൃ​ഗ​ത്തെ 10 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട. പ​ട്ടി​യി​ൽ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗി​ക്ക് റാ​ബീ​സ് ഇ​മ്യൂ​ണോ​ഗ്ലോ​ബു​ലി​നും ടി​ഷ്യു​ക​ൾ​ചർ വാ​ക്സി​നും കൊ​ടു​ക്ക​ണം. ക​ടി​ച്ച മൃ​ഗ​ത്തെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണം.

    8. ക​ടി​ച്ച മൃ​ഗ​ത്തി​ന് ക​ടി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് പേ ​ആ​യി​രി​ക്കു​ക​യോ, സം​ശ​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ൽ രോ​ഗി​ക്ക് റാ​ബീ​സ് ഇ​മ്യൂണോ​ഗ്ലോ​ബു​ലി​നോ ആ​ന്റി​റാ​ബീ​സ് സി​റ​മോ, ടി​ഷ്യു​ക​ൾ​ച​ർ വാ​ക്സി​നോ കു​ത്തി​​െവ​ക്ക​ണം

    9. ക​ടി​ച്ച മൃ​ഗ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ഒ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ മൃ​ഗം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളോ വ​വ്വാ​ലു​ക​ളോ ആ​ണ് ക​ടി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ റാ​ബീ​സ് ആ​ന്റി​ബോ​ഡി​യും ടി​ഷ്യു​ക​ൾ​ചർ വാ​ക്സി​നും കു​ത്തി​​െവ​ക്ക​ണം.

    പേ​ വി​ഷ​ബാ​ധ എ​ങ്ങ​നെ​ ത​ട​യാം?

    റാ​ബീ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ശ​ക്തി ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളു​ക​ൾ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ചി​കി​ത്സ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. മൃ​ഗ സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​രും ആ​നി​മ​ൽ ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും ഒ​രു മു​ൻ​ക​രു​ത​ലെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ഈ ​ചി​കി​ത്സ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. രോ​ഗം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ റാ​ബീ​സ് രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ന്റി​ബോ​ഡി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    വീ​ട്ടി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ എ​ടു​ക്ക​ണം. തെ​രു​വുനാ​യ് ശ​ല്യം കു​റ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ടി​ച്ച മൃ​ഗ​ത്തെ​യും ക​ടികൊ​ണ്ട ആ​ളെ​യും ചി​കി​ത്സി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pathanamthitta nativeRabiesHealth NewsLatest News
    News Summary - Pathanamthitta Native 65-year-old woman who was being treated for rabies died
    Similar News
    Next Story
    X