Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഗ​ട്ട​റു​ള്ള റോ​ഡിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 2:00 PM IST

    ഗ​ട്ട​റു​ള്ള റോ​ഡിൽ ഓടുമ്പോൾ നഷ്ടം കി.മീറ്ററിന് നാ​ലു​രൂ​പ! കണ്ടെത്തലിന് പ​ട്ടാ​ന്നൂ​ർ സ്‌​കൂ​ളിന് ദേശീയ അംഗീകാരം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു കി​.​മീ​ ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി 38 മി​.ലി​റ്റ​ർ ഇ​ന്ധ​ന​ന​ഷ്ട​മെ​ന്ന് പ​ഠ​നം
    kpc hss pattanur
    cancel
    camera_alt

    ഭോ​പാലി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ശാ​സ്ത്രമേ​ള​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീക​രി​ച്ച് പങ്കെടുത്ത പ്രോ​ജ​ക്ട് ഗൈ​ഡ് സി.​കെ. പ്രീ​ത, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഹാ​ൻ, കെ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡ​ലും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റുമായി

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ന്ധ​ന ന​ഷ്ട​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വും പ​ഠി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി പ​ട്ടാ​ന്നൂ​ർ കെ.​പി.​സി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഭോ​പാ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അം​ഗീ​കാ​രം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഗ​ട്ട​റു​ക​ളു​ള്ള റോ​ഡി​ലെ യാ​ത്ര​യി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി 38 മി​ല്ലി ലി​റ്റ​റാ​ണ് ഇ​ന്ധ​ന​ന​ഷ്ട​മെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു ലി​റ്റ​ർ ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​ര​ക്കി​ൽ നാ​ലു​രൂ​പ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ല്ല റോ​ഡി​നേ​ക്കാ​ൾ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ 1.6 മി​നി​ട്ട് സ​മ​യ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ്. ഒ​രു​ല​ക്ഷം വാ​ഹ​നം ഒ​രു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം മോ​ശം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ പോ​കു​മ്പോ​ൾ 8.830 ട​ൺ കാ​ർ​ബ​ൺ​ഡൈ ഓ​ക്സൈ​ഡ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന 50 പേ​രി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കൂ​ടാ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഗ​ട്ട​റു​ള്ള 19 റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം റി​സ​ർ​ച്ച് ടൈ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് 2025 ജ​നു​വ​രി 21 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ​യാ​യി പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ലും മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശേ​ഷ​മാ​ണ് 2025 ന​വം​ബ​ർ 18 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ഭോ​പ്പാ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ കെ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക്, സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഹാ​ൻ, പ്രോ​ജ​ക്ട് ഗൈ​ഡ് സി.​കെ. പ്രീ​ത എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഭോ​പ്പാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തെ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്റെ​യും പ്ര​ധാ​ന​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ​യും പി.​ടി.​എ​യു​ടെയും മ​റ്റ് സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam Newsnational science festivalKerala
    News Summary - Patannoor School representing Kerala in National Science Conference Bhopal
    Similar News
    Next Story
    X