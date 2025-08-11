Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രെയിൻ യാത്രികരെ വടികൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തി കവർച്ച; ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ

    അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​വ​ർ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്
    ട്രെയിൻ യാത്രികരെ വടികൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തി കവർച്ച; ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ
    കൊ​ച്ചി: ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്രി​ക​രെ വ​ടി​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ച് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ​ണ​വും മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ആ​ലു​വ​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​യാ​ൾ അ​ട​ക്കം ആ​റു​പേ​രെ എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ആ​ലു​വ സൗ​ത്ത് വാ​ഴ​ക്കു​ളം ക​മ്പ​യി​ക്കു​ടി ഷെ​ഫി​ൻ (18), പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ മാ​റ​മ്പ​ള്ളി ആ​ഷി​ക് (21), അ​ല്ല​പ്ര പു​ല​വ​ത്ത് സി​റാ​ജ് (21), പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ റ​യോ​ൺ ക​ട​യാ​റ്റി​ൽ ജോ​ഷ്വി​ൻ (18), മു​ടി​ക്ക​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​സ​ൽ (18) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​രി​കി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും വാ​തി​ൽ​പ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ടി​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ രീ​തി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മൊ​ബൈ​ലും പ​ഴ്സു​മൊ​ക്കെ താ​ഴെ​വീ​ഴ്ത്തി ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ എ​ക്സ്​​പ്ര​സി​ന്‍റെ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചി​ൽ വാ​തി​ൽ​പ​ടി​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​യാ​ളെ ആ​ലു​വ ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച് വ​ടി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചു​വീ​ഴ്ത്തി​യ ഇ​വ​ർ പ​ണ​വും മൊ​ബൈ​ലും ക​വ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് വ​ടി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ക്കാ​ൻ നി​ൽ​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​ക​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​വ​ർ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ബൈ​ക്കും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 20ഓ​ളം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഇ​വ​ർ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

