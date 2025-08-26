Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമാവൂർ ഗ്രാസിം കമ്പനി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:49 AM IST

    മാവൂർ ഗ്രാസിം കമ്പനി വളപ്പിൽ പുലിയെ കണ്ടതായി യാത്രക്കാരൻ

    text_fields
    bookmark_border
    mavoor grasim factory
    cancel
    camera_alt

    ഫയൽ

    മാവൂർ: മാവൂർ-എളമരം റോഡിൽ ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി കോമ്പൗണ്ടിൽ പുലിയെ കണ്ടതായി വഴിയാത്രക്കാരൻ. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8.45 ഓടെയാണ് മാവൂർ-കൂളിമാട് റോഡിൽ ഗ്രാസിം ഫാക്ടറിയുടെ പഴയ എട്ടാം ഗേറ്റിനുസമീപം പുലിയെ കണ്ടതായി പെരുവയൽ സ്വദേശി ശ്രീജിത് അറിയിച്ചത്. ഇയാൾ പെരുവയലിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ കൂളിമാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.

    ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി വളപ്പിൽനിന്ന് മതിൽ കടന്ന് റോഡിലേക്ക് ജീവി ചാടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, എതിർവശത്ത് ഗ്രാസിം ക്വാർട്ടേഴ്സ് വളപ്പിലേക്ക് മതിൽ ചാടിക്കടന്നു പോകുകയും ചെയ്തു. ഭയന്ന യാത്രക്കാരൻ എളമരം ഭാഗത്തെ കടകളിൽ വന്ന് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. നീണ്ട വാലും രണ്ടര അടിയോളം ഉയരവുമുള്ള ജീവി പുലിയാണെന്ന് ഇയാൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു.

    വിവരമറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വളപ്പിൽ റസാക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി. ഗ്രാസിം ഫാക്ടറിയുടെയും ക്വാർട്ടേഴ്‌സുകളുടെയും വളപ്പ് വർഷങ്ങളായി കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ്. കാട്ടുപന്നികൾ അടക്കമുള്ള ജീവികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണിത്. ഏത് ജീവിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LeopardMavoor Grasim FactoryKozhikode
    News Summary - Passenger reports seeing leopard in Grasim company premises
    Similar News
    Next Story
    X