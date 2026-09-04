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    കെ.പി.സി.സി പുനഃസംഘടന വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി; സർക്കാർ-പാർട്ടി ഏകോപനം ഫലപ്രദമല്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ വിമർശനം

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    https://www.madhyamam.com/tags/sunny-joseph
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    സണ്ണി ജോസഫ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി നൂ​റ് ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ-​പാ​ർ​ട്ടി ഏ​കോ​പ​നം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം. ഇ​ത്​ വ​ലി​യ പോ​രാ​യ്മ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര തി​രു​ത്ത്​ വേ​ണ​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പാ​ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ട്ടി​യെ അ​റി​യി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ യോ​ഗ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ സം​വി​ധാ​നം പോ​രെ​ന്നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ്ലീ​ഡ​ർ നി​യ​മ​ന വി​വാ​ദ​മ​ട​ക്കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച്​ ദീ​പാ​ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​ഘ​ട​ന നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​പ്പം കെ.​പി.​സി.​സി പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന വൈ​കു​ന്ന​തി​ലെ അ​തൃ​പ്തി​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​താ​ക്ക​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​സി.​സി​യും ഡി.​സി.​സി​ക​ളും സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​യ​പ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന നീ​ണ്ടാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റ​ജ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​യി. കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫും യോ​ജി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ, സ​ർ​ക്കാ​ർ-​പാ​ർ​ട്ടി ഏ​കോ​പ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വി​ഭ​ജ​ന​മാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം. പ്ര​ധാ​ന പ​ദ​വി​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി. നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കാ​തെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. പേ​രു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​തു. 100 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​തു​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ദ്ധ​തി വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ണ്.​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തിഛാ​യ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​ള​യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി. മ​ന്ത്രി സ​ണ്ണി ​​ജോ​സ​ഫ്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തൊ​ട്ടാ​കെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണി​തെ​ന്നും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

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