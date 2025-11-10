Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:52 AM IST

    പങ്കാളിത്ത​ പെൻഷൻ: ആദ്യ ബാച്ചുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2,750 രൂപ; ചിലർക്ക് പൂജ്യം

    പങ്കാളിത്ത​ പെൻഷൻ: ആദ്യ ബാച്ചുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2,750 രൂപ; ചിലർക്ക് പൂജ്യം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി 12 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ വി​ര​മി​ച്ച ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക 2,750 രൂ​പ​യാ​ണ്. വി​ഹി​തം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പെ​ൻ​ഷ​നേ കി​ട്ടാ​ത്ത​വ​രു​മു​ണ്ട്. 2013 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. 2016 മു​ത​ലാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട്​ 3,000ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ്​ വി​ര​മി​ച്ച​ത്. ​എം​​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ് എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ വ​ഴി നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ട്​ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, സൈ​നി​ക സേ​വ​ന ശേ​ഷം പി.​എ​സ്.​സി വ​ഴി നി​യ​മി​ത​രാ​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റെ​യും.

    പെ​ൻ​ഷ​ൻ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണം

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും 10 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​റും പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും വി​ധ​മാ​ണ്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ്കീ​മി​ന്‍റെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം.

    ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ലും ​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഈ ​തു​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​​ന്‍റെ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത്​​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്​​ഥ. അ​തി​നും നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​ണ്ട്. സം​യു​ക്​​ത ഫ​ണ്ടി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള തു​ക അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ 60 ശ​ത​മാ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 40 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ എ​ൽ.​ഐ.​സി, എ​സ്.​​ബി.​ഐ ലൈ​ഫ്​ പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക്​ 500 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച തു​ക​ക്ക്​ ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ഇ​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​തി​മാ​സം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ക.

    ഫ​ല​ത്തി​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച 60 ശ​ത​മാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന തു​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പെ​ൻ​ഷ​ൻ. അ​താ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​ കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചു​കാ​ർ​ക്ക്​ 2,750 ഉം 2,500 ​ഉം ആ​യി തു​ക പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഇ​നി വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്​​ത ഫ​ണ്ടി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്​ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ൽ താ​​​ഴെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ര​ന്​ ന​ൽ​കും.

    പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പെ​ൻ​ഷ​നേ​യി​ല്ലാ​താ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം. രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​നും അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ല.

    മെ​ഡി​സെ​പ്പി​ലും ഇ​ര​ട്ട നീ​തി

    പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​ര​മി​ച്ച​വ​രോ​ട് മെ​ഡി​സെ​പ്പി​ലും വി​വേ​ച​ന​മു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീ​മി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ്രീ​മി​യം വി​ഹി​തം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ രീ​തി. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ്കീ​മി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു രീ​തി​യാ​ണ്​ അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ മെ​ഡി​സെ​പ്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​രാ​ർ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്. വി​ര​മി​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​തി​ൽ ചേ​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും പ്രീ​മി​യം ഒ​ന്നി​ച്ച്​ അ​ട​ക്ക​ണം. ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ മെ​ഡി​സെ​പ്​ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ​വി​ര​മി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ​പ്രീ​മി​യം ഒ​ന്നി​ച്ച്​ അ​ട​ച്ചാ​ലേ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ തു​ട​രാ​നാ​കൂ. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ കാ​ര​ണം.

