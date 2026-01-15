Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 1:12 PM IST

    മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ൽ ജാതി-മത വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പങ്കാളിത്തം; 32ൽ 30നും എ ഗ്രേഡ്

    തൃ​ശൂ​ർ: ഹോ​ളി ഫാ​മി​ലി സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, വേ​ദി താ​മ​ര, മ​ത്സ​രം മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ കാ​വ്യ​നീ​തി പോ​ലെ ജാ​തി​മ​ത വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ആ​ൺ, പെ​ൺ വി​ഭാ​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത് 32 കു​ട്ടി​ക​ൾ. 30 പേ​ർ​ക്കും എ ​ഗ്രേ​ഡ്. മ​ഹാ​ക​വി മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​രു​ടെ ‘ബ​ദ​ർ ഖി​സ’ മു​ത​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വ​രെ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​യി വേ​ദി​യി​ലൊ​ഴു​കി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്യ​ർ മാ​പ്പി​ള ക​ല​യു​ടെ മാ​ധു​ര്യം നു​ണ​ഞ്ഞു. മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ഒ.​എം. ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പാ​റ​ന്നൂ​ർ, ഫ​സ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പ​ഴ​യ​തും പു​തി​യ​തു​മാ​യ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് കെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​ശ​ലും മു​റു​ക്ക​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ആ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി. ഈ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ക്കു​റ​വ് സി​നി​മാ​റ്റി​ക് സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ചെ​ന്ന് വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​റ്റ് ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​നെ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘സ്വ​രി​ക്ക​ൽ’​ആ​ണെ​ന്നും ആ ​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ ഫ​സ​ൽ അ​ബു തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ പാ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത ബാ​പ്പു കൂ​ട്ടി​ലി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശം. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചി​ൽ പ​തി​മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്ക് എ ​ഗ്രേ​ഡും ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് ബി ​ഗ്രേ​ഡും ല​ഭി​ച്ചു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​രം താ​ര​ത​മ്യേ​ന മി​ക​ച്ച​താ​യി.

    TAGS:religionmappila songSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Participation in Mappila song without caste or religion difference; 30 out of 32 got A grade
    X