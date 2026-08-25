സാധാരണക്കാരുടെയും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെയും പങ്കാളിത്തവും കരുതലും ഉറപ്പുവരുത്തണം; ഓണാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

സാധാരണക്കാരുടെയും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെയും പങ്കാളിത്തവും കരുതലും ഉറപ്പുവരുത്തണം; ഓണാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള വലിയ കരുത്താണ് ഈ ഓണം നമുക്ക് നൽകട്ടെയെന്നും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറയട്ടെയെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആശംസിച്ചു. സമൃദ്ധിയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശമോതി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ വീണ്ടുമൊരു ഓണക്കാലത്തെ വരവേൽക്കുന്നു. ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം മലയാളി മനസ്സുകളെ ഒന്നായി കോർത്തിണക്കുന്ന മഹത്തായ ആഘോഷമാണ് ഓണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓണാശംസ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.
സമൂഹത്തിൽ അശരണർക്കും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും കരുതലും കൈത്താങ്ങുമാവാനും നാടിന്റെ പുരോഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറാനും മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മാനവികതയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഈ ഓണാഘോഷം തുടക്കമാകട്ടെയെന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നതായും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആശംസാ സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:
"സമൃദ്ധിയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് ഓണം നമുക്ക് പകരുന്നത്. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറം മലയാളി മനസ്സുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ആഘോഷമാണ് ഓണം. പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓണം പകരട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറയട്ടെ. അശരണർക്കും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും കരുതലും കൈത്താങ്ങുമായി, നാടിന്റെ പുരോഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം. കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മാനവികതയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഈ ഓണം തുടക്കമാകട്ടെ.ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ."
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