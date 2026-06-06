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    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 9:01 AM IST

    പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ പാ​സാ​ക്കി

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    പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ പാ​സാ​ക്കി
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ർ​ജി​ത അ​വ​ധി (ലീ​വ് സ​റ​ണ്ട​ർ) ആ​നു​കൂ​ല്യം ഓ​ൺ​ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​സാ​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ലീ​വ് സ​റ​ണ്ട​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യം പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​തു​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത​വ​രു​ത്തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി. ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ധ​ന​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ 2026-27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ലീ​വ് സ​റ​ണ്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ജി​ത അ​വ​ധി സ​റ​ണ്ട​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും (2026-27) തു​ട​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽ, മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ 2026 മേ​യ് 31വ​രെ നീ​ട്ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. 2026 മേ​യ് 31ന് ​ശേ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​കാ​വ​സ്ഥ വി​ല​യി​രു​ത്തി പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി 2026 മേ​യ് 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യ​ഥാ​സ​മ​യം ഇ​ക്കാ​ര്യം പു​തി​യ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​ന്നു​വ​രെ പു​തു​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വും ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഴു​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യ്യെ​ടു​ത്ത് എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും ലീ​വ് സ​റ​ണ്ട​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യം പാ​സാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന​തു ഫ​ണ്ട് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ക എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​റ്റ് സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​വും മ​റ്റാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ്പാ​ർ​ക് എ​ന്ന സോ​ഫ്‌​റ്റ് വെ​യ​റി​ലൂ​ടെ ആ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ലേ​യ്ക്കു​ള്ള ഓ​പ്ഷ​ൻ ഓ​പ​ൺ ആ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ണം മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യി​ല്ല. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ള​വും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ത​ന​തു ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മേ ഇ​വ മാ​റി​യെ​ടു​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​യ​മം ഇ​വ​ർ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    ലീ​വ് സ​റ​ണ്ട​ർ അ​നു​കൂ​ല്യം മാ​റി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സാ​ധാ​ര​ണ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​തി​നാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​യ്ക്കൂ എ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ഇ​ട​വേ​ള മു​ത​ലാ​ക്കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തു​ക മാ​റി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാം എ​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം വാ​ങ്ങി ഫ​യ​ലി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​തു​ക ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട് ഇ​ത് തി​രി​കെ ഒ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും തി​രി​കെ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

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    TAGS:ScrappingLeave surrenderbenefitpanchayat employeesKerala
    News Summary - Panchayat employees 'scrapped' leave surrender benefit
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