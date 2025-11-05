Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:36 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മൂ​ന്ന്​ മേ​യ​ർ​മാ​രും 44 മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൺ​മാ​രും ഏ​ഴ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും വ​നി​ത​ക​ൾ; സംവരണ പട്ടികയായി

    text_fields
    bookmark_border
    Election,Voter List,Final,Government,25th, തിരുവനന്തപുരം, വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​രു​ടെ സം​വ​രണ​പ്പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​റി​ൽ മൂ​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നം. കൊ​ച്ചി, തൃ​ശൂ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​വു​ക. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴി​ട​ത്ത്​ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രി​ട​ത്ത് പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കു​മാ​ണ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം. ഇ​വ യ​ഥാ​ക്ര​മം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഇ​ടു​ക്കി, തൃ​ശൂ​ര്‍, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം (പ​ട്ടി​ക ജാ​തി) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

    87 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ 44ൽ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും ആ​റെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​ന്ന് പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​​ഗ വി​ഭാ​​ഗ​ത്തി​നു​മാ​ണ്. വ​നി​ത​ക​ൾ -നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, വ​ർ​ക്ക​ല, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, അ​ടൂ​ർ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, പ​ന്ത​ളം, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഹ​രി​പ്പാ​ട്, പാ​ലാ, തൊ​ടു​പു​ഴ, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, കോ​ത​മം​ഗ​ലം, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ആ​ലു​വ, അ​ങ്ക​മാ​ലി, ഏ​ലൂ​ർ, മ​ര​ട്, ചാ​ല​ക്കു​ടി, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, കു​ന്നം​കു​ളം, വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി, ഷൊ​ർ​ണ്ണൂ​ർ, ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, പൊ​ന്നാ​നി, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, മ​ല​പ്പു​റം, നി​ല​മ്പൂ​ർ, താ​നൂ​ർ, പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, പ​യ്യോ​ളി, കൊ​ടു​വ​ള്ളി, മു​ക്കം, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, പാ​നൂ​ർ, ആ​ന്തൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​ത -തി​രു​വ​ല്ല, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ഫ​റോ​ക്ക്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി -ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, കാ​യം​കു​ളം, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം -ക​ൽ​പ​റ്റ. 152 ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 67 എ​ണ്ണം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും എ​ട്ട്​ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും ഏ​ഴ്​ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട്​ പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും ഒ​ന്ന്​ പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തു. 941 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 417 എ​ണ്ണം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും 46 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും 46 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കും എ​ട്ട്​ പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും എ​ട്ട്​ പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ​ത്തി​നും സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionPanchayat ElectionsLocal body election
    News Summary - Panchayat Election 2025: Reservation List Published by EC
    Similar News
    Next Story
    X