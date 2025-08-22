Begin typing your search above and press return to search.
    22 Aug 2025 7:56 AM IST
    22 Aug 2025 7:56 AM IST

    പാലിയേക്കര; ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​​​​ പരിഹരിക്കാൻ​ ഇടക്കാല സമിതി

    പാലിയേക്കര; ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​​​​ പരിഹരിക്കാൻ​ ഇടക്കാല സമിതി
    കൊ​ച്ചി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി-​മ​ണ്ണു​ത്തി ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഗ​താ​ഗ​ത മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സ​മി​തി​ക്ക്​ (ഇ​ന്‍റ​റിം ട്രാ​ഫി​ക്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി) ഹൈ​കോ​ട​തി രൂ​പം​ന​ൽ​കി. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ല​ക്ട​ർ, പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി, ആ​ർ.​ടി.​ഒ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ മു​ഷ്താ​ഖ്, ജ​സ്റ്റി​സ്​ ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ വി. ​മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    എം.​പി, എം.​എ​ൽ.​എ, ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി കേ​ട്ട്​ വേ​ണം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ. അ​തേ​സ​മ​യം, പാ​​ലി​യേ​ക്ക​ര​യി​ലെ ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ ആ​റി​ലെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന 26 വ​രെ നീ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ കോ​ട​തി ആ​രാ​ഞ്ഞു. ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​ശ്നം തു​ട​രു​ന്ന​തും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 12 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത​ട​ക്കം ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡു​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡു​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​ർ​​ക്കാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ​യും ചു​മ​ത​ല​യെ​ന്ന്​ ക​ക്ഷി​ക​ൾ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ മി​ക​ച്ച ട്രാ​ഫി​ക്​ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്ലേ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം കോ​ട​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സം​യു​ക്ത​യോ​ഗം​ ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലേ​യെ​ന്നും പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത്​ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത്​ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു​കൂ​ടെ​യെ​ന്നും​ ആ​രാ​ഞ്ഞു. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ട​ക്കാ​ല ന​ട​പ​ടി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​മി​തി​ക്ക്​ രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ലോ​റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തും ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തു​മ​ട​ക്കം സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി​യും​ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി.

