Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:02 PM IST

    പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവിന് നിരോധനം തുടരും

    text_fields
    bookmark_border
    ടോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരാകരിച്ച് ഹൈകോടതി
    പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവിന് നിരോധനം തുടരും
    cancel

    കൊച്ചി: ദേശീയാത പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവിനുള്ള നിരോധനം തുടരും. ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ആവശ്യം ഹൈകോടതി നിരാകരിച്ചു. പാലിയേക്കരയിലെ പ്രശ്നം പൂർണമായി പരിഹരിക്കുകയും ഹരജികളിൽ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെയും ടോൾ പിരിവ് വേണ്ടെന്നാണ് ഹൈകോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

    മ​ണ്ണു​ത്തി-​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ റോ​ഡി​ന്‍റെ മോ​ശം അ​വ​സ്ഥ​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കുകയായിരുന്നു ഹൈകോടതി. ഇതിനിടെ പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നാ​ലാ​ഴ്ച​​ത്തേ​ക്ക്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖിന്‍റെ ബെഞ്ച് ടോൾ നിരോധനം തുടരുമെന്ന് കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ജില്ല കലക്ടർ നാളെ ഓൺലൈനായി ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. നിർമാണ പുരോഗതി, ഗതാഗത തടസ്സം പരിഹരിച്ചോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ജില്ല കലക്ടർ നാളെ മറുപടി നൽകണം.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആ​റി​ന്​ പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത്, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്​ ടാ​ജ​റ്റ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ച​ത്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യും ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്​ ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​നോ​ട്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ട ചു​മ​ത​ല നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ ​പ്ര​കാ​രം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച സമിതി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ല​ക്ട​റും എ​സ്.​പി​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്ക​ൽ, സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High Courtnational highway authoritypaliyekkara toll
    News Summary - Paliyekkara toll collection to remain suspended
    Similar News
    Next Story
    X