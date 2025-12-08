Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാലിയേക്കര ടോൾ ഹരജി:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:47 PM IST

    പാലിയേക്കര ടോൾ ഹരജി: സുപ്രീംകോടതി 17ന് പരിഗണിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    പാലിയേക്കര ടോൾ ഹരജി: സുപ്രീംകോടതി 17ന് പരിഗണിക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: മ​ണ്ണു​ത്തി-​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ലി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​​യോ​ട് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശം.

    കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം​നാ​ഥ്, ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി-​മ​ണ്ണു​ത്തി പാ​ത​യി​ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.

    നി​ർ​മാ​ണ ചെ​ല​വി​ന്റെ 20 ഇ​ര​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ടോ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​മ​ല്ലോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഷാ​ജി കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ത​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ന്ന് ടോ​ൾ പി​രി​വ് ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​രാ​യാ​ലും പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ​അ​തോ​റി​റ്റി​യോ​ട​ട​ക്കം മ​റു​പ​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് കേ​സ് ഡി​സം​ബ​ർ 17ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. ജ​യ​ന്ത് മു​ത്തു​രാ​ജ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:paliyekkara toll plazapaliyekkara tollSpreme Court
    Similar News
    Next Story
    X