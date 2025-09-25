Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:49 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:49 PM IST

    ഫലസ്തീനിലേത് മുസ്ലിം-ജൂത വിഷയമല്ല; മാനുഷികപ്രശ്നം -ഫലസ്തീൻ അംബാസഡർ

    അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ജനിച്ച അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അബു സാവേശ്
    Palestine
    മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു സാ​വേ​ശ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കൊച്ചി: ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം-ജൂത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിഷയമല്ലെന്നും അങ്ങനെയാണെന്ന് സയണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഫലസ്തീൻ അംബാസഡർ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അബു സാവേശ്. മുസ്‌ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഗസ്സ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ സദസ്സിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫലസ്തീനിൽ അരങ്ങേറുന്നത് തികച്ചും മാനുഷികപ്രശ്നമാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്.

    തന്‍റെ ആദ്യത്തെ മേധാവി ഒരു ജൂതനായിരുന്നു. യാസർ അറഫാത്ത് ഫലസ്തീനിലെ ആദ്യ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി ജൂതനായിരുന്നു, ഇന്നും തങ്ങളുടെ പല ആദരണീയ നേതാക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നേതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമെല്ലാം ഫലസ്തീന്‍റെകൂടി നേതാക്കളാണ്. എന്നാൽ, ഫലസ്തീൻ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്‍റെ വംശഹത്യയിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്‍റെ പൂർവപിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഫലസ്തീനിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. താൻ ഗസ്സയിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലാണ് ജനിച്ചത്. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഗസ്സയിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലാണ് കഴിയുന്നത്. ദുരിതമെന്തെന്ന് തങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫലസ്തീൻ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ഒരുതരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും തങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല. ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയും ഫലസ്തീനുമെല്ലാം ബ്രിട്ടന്‍റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുപോലെ തങ്ങൾക്കും നേടാനാവുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു.

    ഫലസ്തീനോടൊപ്പം ഇന്ത്യ എക്കാലത്തും നിലകൊള്ളുന്നതിൽ ഏറെ കടപ്പാടുണ്ട്. അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയാണ് ഫലസ്തീനെ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചത്. മുമ്പും ഇന്നും നാളെയും ഇന്ത്യ ഫലസ്തീനൊപ്പം നിൽക്കും. നിലവിലെ സർക്കാറും മുൻ സർക്കാറും ഫലസ്തീന്‍റെ പരമാധികാരത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ചുവടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുചേരാനാകും. ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ടും പങ്കുവെച്ചും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കണം. ഫലസ്തീനുവേണ്ടി ചോദ്യങ്ങളുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എറണാകുളം മറൈൻഡ്രൈവിൽ നടന്ന പരിപാടി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുസ്ലിംലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ഫലസ്തീനികൾക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് -സാദിഖലി തങ്ങൾ

    കൊ​ച്ചി: ലോ​ക​ത്തി​ലെ മ​റ്റേ​തു ജ​ന​ത​ക്കു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ. മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സ​ദ​സ്സ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ല്ലാ​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും ശ​ബ്ദ​മു​യ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ ഓ​രോ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യൊ​രു ഭീ​ക​ര​ത മ​റ്റൊ​രു ലോ​ക​ജ​ന​ത​ക്കു നേ​രെ​യും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്ന സ്വ​പ്നം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു സാ​വേ​ശ് ത​ന്‍റെ പ്ര​സം​ഗം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തൊ​ടി​യൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞ്​ മൗ​ല​വി, അ​ദ്വൈ​താ​ശ്ര​മം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​മി ധ​ർ​മ​ചൈ​ത​ന്യ, ഫാ. ​പോ​ൾ തേ​ല​ക്കാ​ട്ട്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം എം.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, കെ.​സി.​ബി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഫാ. ​തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ൽ, ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എം.​പി​മാ​രാ​യ ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ, എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി, പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ആ​ബി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, മ​ഞ്ഞ​ളാം​കു​ഴി അ​ലി, ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം, ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ്, ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ, യു.​സി. രാ​മ​ൻ, കെ.​എം. ഷാ​ജി, പി.​കെ. ഫി​റോ​സ്, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ച്ച്.​ഇ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​ബു​സേ​ട്ട്, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി, സ​ലീം സ​ഖാ​ഫി, ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ. സ​ലാം സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

